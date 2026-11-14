Napoli, De Bruyne tra l’Italia e l’Olanda: nel suo futuro c’è il Psv

De Bruyne, questa la versione ufficiale, ha detto che non ha esultato perché calciando in porta ha sentito dolore alla caviglia e che per questo ha preso un antidolorifico in campo. Può essere, ma ci sono anche retroscena e scenari: quell’espressione fotografa anche la sua stagione, deludente per i risultati del Napoli e altalenante per le sue prestazioni, nonostante 4 gol e 2 assist.