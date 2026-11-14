MERCATO

Napoli, De Bruyne tra l’Italia e l’Olanda: nel suo futuro c’è il Psv

Il campione belga sfida gli azzurri in Nations League e intanto medita l’addio: "Il calcio olandese gli si addice molto"

di Redazione Sportmediaset
14 Nov 2026 - 12:06
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Un gol, qualche volta, non fa la felicità. Kevin de Bruyne sembra dirlo con quell’espressione un po’ così subito dopo aver segnato il pareggio del Belgio in Turchia. La sua nazionale ha poi vinto 2-1 e ora per i quarti di Nations League deve vedersela domenica sera a Bruxelles contro l’Italia, messa in guardia anche dall'atalantino De Ketelaere, autore del gol vittoria.

De Bruyne, questa la versione ufficiale, ha detto che non ha esultato perché calciando in porta ha sentito dolore alla caviglia e che per questo ha preso un antidolorifico in campo. Può essere, ma ci sono anche retroscena e scenari: quell’espressione fotografa anche la sua stagione, deludente per i risultati del Napoli e altalenante per le sue prestazioni, nonostante 4 gol e 2 assist.

E poi, soprattutto, c'è il caso sul futuro che è tutto da scrivere: le voci di un passaggio al Psv Eindhoven a gennaio sono insistenti, e anche il ct belga Van Bommel si è esposto: "Il calcio olandese gli si addice molto", ha detto.

Vogliamo aggiungerci anche le questioni in famiglia? A settembre in un'intervista la moglie ha sottolineato che la vita a Napoli è molto limitata, che non possono fare nulla insieme. E Eindhoven è così vicina al Belgio… Poi ci sono i problemi del campo, con i litigi in Champions con Lucca e con Allegri. Tra tecnico e giocatore qualche frizione c’è stata anche sul ruolo: “I grandi giocatori possono giocare ovunque”, ha chiuso la questione il tecnico.

Il contratto di De Bruyne scade a fine giugno, la finestra di gennaio farebbe monetizzare al Napoli un addio che al momento sembra molto probabile. Lui commenta laconico: “Vediamo cosa succederà”.

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