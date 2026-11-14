Curiosità

I cimeli di Gotham City finiscono all'asta

C'è anche la Batmobile del film di Tim Burton "Batman Returns"

di Redazione Drive Up
14 Nov 2026 - 12:01
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© Ufficio Stampa

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Gotham City è la città del peccato e del crimine. Perfida, oscura e tenebrosa e per questo sotto la protezione di Batman. Nessun altro supereroe ha ispirato l'universo cinematografico come lui, l'uomo (Bruce Wayne) che per vendicare la morte dei suoi genitori cerca giustizia per tutti gli altri cittadini. Una fortuna per Hollywood i cui cimeli andranno adesso all'asta.
La batmobile
Nel 1989 toccò a Tim Burton dare una sua interpretazione di Batman. Violento e malinconico, il personaggio interpretato da Michael Keaton è tormentato e mosso da un ossessivo senso del dovere per la città di Gotham. Costantemente chiamato all'azione, l'uomo pipistrello si sposta a bordo della sua batmobile: veicolo multiforma e multifunzione ricco di aggeggi tecnologici alla James Bond. La vettura che ha preso parte alle riprese del film Batman Returns (1992) potrebbe battere ogni record precedente.
Diversi milioni
Lunga quasi sei metri e con la carrozzeria realizzata interamente in fibra di vetro, può contare su un sistema di scarico con effetto fiamma (azionabile da un telecomando). Il suo frontale a turbina e il motore jet la rendono una delle batmobili più bizzarre, e per questo indimenticabili, della lunga carriera cinematografica del supereroe con il mantello e la maschera. La versione che andrà all'asta ha mantenuto la sua livrea originale in nero lucido e, per questo, potrebbe valere tra i 6 e i 7 milioni di dollari.

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