 Marquez a tutto campo: "Pace con Valentino? Tra venti o trent'anni, mai dire mai"

MOTOGP

L'otto iridato si gioca quest'anno l'ultima chance di tornare ai vertici assoluti

© Getty Images La riscossa iridata, i dubbi e l'ipotesi-ritiro, la pace... a lunghissima gittata con Vaentino Rossi. In un'intervista al Corriere della sera, Marc Marquez fa il punto su una carriera - la sua - che tranne rari sprazzi segna il passo ormai da quasi tre anni, segnalando la sua intenzione di tornare ai suoi "wining ways" precedenti ma al tempo stesso (tra le righe) la consapevolezza che la concorrenza ha ormai spostato l'asticella ad un'altezza proibitiva, forse anche per lui. Consapevolezza, rimpianti ma anche lo spirito del campione, non ancora pronto a farsi da parte e raggiungere nella storia del motociclismo il nemico di sempre Valentino Rossi, al quale il "Cannibale" - ampiamente ricambiato, d'altra parte - non risparmia nulla.

Ecco la summa delle dichiarazioni di Marquez al "Corriere" all'indomani degli ultimi due giorni di test (peraltro non particoarmente brillanti per Marquez e per Honda) sul curcuito dell'Algarve di Portimao che darà il via al Mondiale nel weekend dal 24 al 26 marzo.

“Quest’inverno sono tornato ai livelli di prima, ora manca il passo finale: migliorare il rendimento in gara: ne sapremo di più però solo dopo le prime quattro-cinque gare. Vincere il titolo? La vedo dura, ma l’obiettivo è sempre quello“.

“Ho pensato al ritiro. Ne avevo parlato per un mese con mio padre, con il mio amico-assistente Josè, era una delle possibilità. Ma essendo un atleta e una persona ambiziosa, ho cercato un’ultima chance con la quarta operazione. Il motociclismo è sempre stato ‘epico’, voleva i supereroi. Mi sono pentito di alcune cose, ho imparato la lezione. Non ho rispettato l’infortunio“.

“La battaglia con Valentino è stata di un’altra intensità, di una magnitudine molto grande. C’è stato un prima e un dopo fra noi. Magari fra venti o trent'anni torneremo a parlarci. Mai dire mai, ma non succederà domani“.