MOTOmondiale

MotoGP, è ufficiale: Yamaha boicotta il Gran Premio del Qatar, il comunicato

Quartararo e Rins non correranno, la MotoGP: "Gli altri team ci saranno"

01 Nov 2026 - 13:01
SeguiLogo SportMediasetsuSeguici su
© Getty Images

© Getty Images

Il Gran Premio del Qatar è ufficialmente confermato per settimana prossima (8 novembre), ma i dubbi sulla sua disputa restano così come l’apprensione dell’intero paddock della MotoGP. Al centro delle discussioni ci sono le garanzie di sicurezza richieste dai piloti per tutte le persone coinvolte nella trasferta, le preoccupazioni riguardano la possibilità che le tensioni tra Stati Uniti e Iran tornino ad aumentare dopo le elezioni americane di metà mandato, in programma pochi giorni prima della gara.

In questo scenario è arrivato oggi il comunicato ufficiale di Yamaha, che ha deciso di boicottare il Gp e lo ha annunciato con un comunicato ufficiale: “In seguito alla sua ultima valutazione della situazione in Medio Oriente, Yamaha non ha riscontrato elementi sufficienti per modificare le restrizioni aziendali sui viaggi attualmente in vigore. Di conseguenza, Yamaha ha informato il MotoGP Group della propria decisione di non partecipare al Gran Premio del Qatar 2026. Questa scelta riflette le valutazioni di Yamaha sulla base delle informazioni al momento disponibili ed è indipendente dalle misure attuate dal MotoGP Group e dall'organizzatore dell'evento. Yamaha conferma la sua completa dedizione alla MotoGP e non vede l'ora di tornare a gareggiare in occasione del Gran Premio del Portogallo”.

MotoGP: in Qatar gli altri team ci saranno

 La MotoGP "esprime rammarico per la decisione di Yamaha di non partecipare al Gran Premio del Qatar. Sebbene riconosciamo che il team sia vincolato a una politica aziendale più ampia che limita i viaggi in Medio Oriente, riteniamo che tale decisione non tenga conto delle ampie garanzie fornite a tutte le parti interessate del campionato". È quanto si legge in una nota della MotoGP dopo l'annuncio di Yamaha che non prenderà parte al Gran Premio del Qatar per la guerra in Medioriente. "In seguito a consultazioni con lo Stato del Qatar, il Lusail International Circuit, consulenti indipendenti per la sicurezza e il costante processo di valutazione dei rischi della MotoGP, non è emersa alcuna informazione che giustifichi una modifica ai piani attuali per l'evento. Abbiamo comunicato questa posizione - spiega la MotoGP - insieme agli ultimi aggiornamenti disponibili, a tutti i Costruttori e ai Team; accogliamo con favore la conferma, da parte del resto dello schieramento, della loro partecipazione alla gara in Qatar, e li ringraziamo per tale impegno". "Oltre alle implicazioni contrattuali derivanti dalla decisione di Yamaha in merito agli accordi con la MotoGP e l'IRTA, la mancata partecipazione comporta anche risvolti di natura sportiva; eventuali conseguenze in tal senso saranno gestite dalla FIM, in conformità con il regolamento del Campionato", conclude la MotoGP a proposito di possibili penalizzazioni che saranno inflitte alla Yamaha.

Rischio conseguenze sportive

 "La MotoGp è delusa dalla decisione della Yamaha di non partecipare al Gran Premio del Qatar e non esclude eventuali conseguenze sportive. A seguito di consultazioni con lo Stato del Qatar, il Lusail International Circuit, consulenti indipendenti per la sicurezza e il processo di valutazione dei rischi in corso della MotoGP, la MotoGP non ha ricevuto alcuna informazione che giustifichi una modifica agli attuali piani per l'evento - prosegue la nota - Abbiamo comunicato oggi questa posizione, insieme alle ultime informazioni disponibili, a tutti i produttori e ai team e accogliamo con favore la conferma da parte del resto della rete che gareggeranno in Qatar. Li ringraziamo per questo impegno". "Oltre alle implicazioni contrattuali della decisione di Yamaha per i suoi accordi con MotoGP e IRTA, la mancata partecipazione di Yamaha comporta anche implicazioni sportive, con eventuali conseguenze sportive che saranno gestite dalla Fim in conformità con il regolamento del campionato".

Leggi anche

Marquez domina a Sepang, match point mondiale già in Qatar

qatar
motogp
yamaha

Ultimi video

00:50
brembo

La pista di Barcellona secondo Brembo

01:02
parata

La parata Moto Guzzi con Bezzecchi e Biaggi

06:57

Bagnaia: "Con Bezzecchi trovo un amico, vincere in Aprilia mi renderebbe completo"

07:48
ITW MARQUEZ PER SITO (COMPLETA) 07/07 SRV

Marc Marquez esclusivo: i nemici, i sogni, Messi, Pogacar, il fratello

00:54
La VR46 saluta Di Giannantonio con un video molto emozionante

Di Giannantonio saluta il team VR46 con le lacrime agli occhi

00:56
Bezzecchi, il bel gesto dopo la follia

Bezzecchi, il bel gesto dopo la follia

01:26
DICH AGOSTINI PER SITO 16/6 DICH

Giacomo Agostini presenta il suo museo: "Tutte le mie emozioni sono qui"

08:26
Kimi Antonelli e Bezzecchi in esclusiva

Antonelli e Bezzecchi in esclusiva

01:18
Antonelli e Bezzecchi: scambio di messaggi tra i leader di Formula 1 e MotoGP

"Ciao Bez", "Ciao Kimi": Antonelli e Bezzecchi allo specchio

02:19
DICH MARQUEZ MUGELLO 28/5 DICH

Marquez: "Voglio capire come va il braccio e come sto"

01:12
DICH BAGNAIA MUGELLO 28/5 DICH

Bagnaia: "Al Mugello per portare a termine la nostra crescita"

00:51
DICH BEZZECCHI CAPELLA 27/5 DICH OK

Bezzecchi si scalda in vista del Mugello: "Per me è una pista sempre speciale"

01:58
Accensione dell'Aprilia RS-GP26 con Bezzecchi e Martin

Accensione dell'Aprilia RS-GP26 con Bezzecchi e Martin

02:20
DICH MARTIN 27/5 DICH

Martin non molla: "Voglio spingere sempre al massimo"

00:48
Zarco: dopo la caduta arriva il messaggio del pilota

Zarco: dopo la caduta arriva il messaggio del pilota

00:50
brembo

La pista di Barcellona secondo Brembo

I più visti di Motogp

Acosta vince la Sprint in Malesia davanti a Marquez e Bezzecchi

Marquez domina a Sepang, match point mondiale già in Qatar

Marc Marquez a Sepang 2026

Marquez più veloce nelle prequalifiche, Bez sesto. Martin rinuncia: sarà in Q1

MotoGp Malesia 2026, le foto delle prequalifiche

Martin rinuncia al GP di Sepang "Ci ho provato, ma era un rischio"

Marquez: "Mondiale piloti? Dobbiamo rimanere concentrati"

Notizie del giorno
Vedi tutti
Viviano: "Vi spiego la parata di Maignan"
13:56
Viviano: "Vi spiego la parata di Maignan"
Il Milan "baila" con Moreira, tifosi pazzi
13:55
Il Milan "baila" con Moreira, tifosi pazzi
Milan, notte da sogno: un derby per la svolta
13:53
Milan, notte da sogno: un derby per la svolta
Viviano: "L'ha vinta Amorim, approccio superiore del Milan"
13:53
Viviano: "L'ha vinta Amorim, approccio superiore del Milan"
Il Bordeaux vince e festeggia con gli avversari-tifosi dei Girondini
13:26
Il Bordeaux vince e festeggia con gli avversari-tifosi dei Girondini