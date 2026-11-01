MotoGP, è ufficiale: Yamaha boicotta il Gran Premio del Qatar, il comunicato

La MotoGP "esprime rammarico per la decisione di Yamaha di non partecipare al Gran Premio del Qatar. Sebbene riconosciamo che il team sia vincolato a una politica aziendale più ampia che limita i viaggi in Medio Oriente, riteniamo che tale decisione non tenga conto delle ampie garanzie fornite a tutte le parti interessate del campionato". È quanto si legge in una nota della MotoGP dopo l'annuncio di Yamaha che non prenderà parte al Gran Premio del Qatar per la guerra in Medioriente. "In seguito a consultazioni con lo Stato del Qatar, il Lusail International Circuit, consulenti indipendenti per la sicurezza e il costante processo di valutazione dei rischi della MotoGP, non è emersa alcuna informazione che giustifichi una modifica ai piani attuali per l'evento. Abbiamo comunicato questa posizione - spiega la MotoGP - insieme agli ultimi aggiornamenti disponibili, a tutti i Costruttori e ai Team; accogliamo con favore la conferma, da parte del resto dello schieramento, della loro partecipazione alla gara in Qatar, e li ringraziamo per tale impegno". "Oltre alle implicazioni contrattuali derivanti dalla decisione di Yamaha in merito agli accordi con la MotoGP e l'IRTA, la mancata partecipazione comporta anche risvolti di natura sportiva; eventuali conseguenze in tal senso saranno gestite dalla FIM, in conformità con il regolamento del Campionato", conclude la MotoGP a proposito di possibili penalizzazioni che saranno inflitte alla Yamaha.