Rugby: Italia femminile, Azzurre in raduno per sfida al Sudafrica, rientrano Sillari e Giordano

20 Set 2026 - 15:26
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Il ct azzurro Plinio Sciamanna, dopo la vittoria per 55-21 con il Giappone, ha scelto le atlete che lavoreranno sul campo del Silea Rugby per preparare la sfida dello stadio Tognon di Fontanafredda con il Sudafrica, in programma il 26 settembre alle 14.30. Rispetto al lavoro della scorsa settimana rientrano Elisa Giordano e Michela Sillari, per una partita con una squadra che fa della fisicità il suo punto di forza principale. Questa la lista delle atlete convocate: Bitonci, Buso, Catellani, Cavina, Cheli, Corradini, Costantini, D'Incà, Dosi, Duca, Fent, Foscato, Frangipani, Giordano, Granzotto, Grassi, Mannini, Muzzo, Ostuni Minuzzi, Pilani, Ranuccini, Rigoni, Sgorbini, Sillari, Stefan, Stevanin, Tonellotto, Turani, Vecchini, Veronese, Zanette, Zeni. 

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