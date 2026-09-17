Bagnaia chiarisce sul fuorionda: "Parole prese fuori contesto, la Ducati mi ha sempre sostenuto"

Pecco Bagnaia cerca di chiarire immediatamente la vicenda riguardante il fuorionda catturato dalle telecamere di Dazn Spagna al termine del Gran Premio di Misano. Mentre parlava con Fabio Di Giannantonio prima di un'intervista, il pilota della Ducati si era lasciato scappare un "non me lo permettono" riguardo alla possibilità di tornare a una "configurazione base" per ritrovare confidenza con la sua moto.
Intervenuto ai microfoni di Sky Sport in vista del Gp d'Austria, Bagnaia ha spiegato: "La squadra sta facendo il massimo per aiutarmi. Detto questo, quello che è successo nell'ultima gara, a Misano, per me è stata una totale mancanza di rispetto, ma è andata così. Quel fuorionda è stato mostrato fuori dal suo contesto, è solo un modo per creare polemica inutilmente".
"Non stavamo parlando di qualcosa di completamente segreto o privato, perché ne stavamo parlando lì, in quel posto", ha aggiunto Bagnaia, "però è fuori contesto perché il video non è completo. Stavamo parlando anche di un'altra cosa. Sicuramente l'ultima frase che ho detto non è stata corretta", riferito a quel "non me lo permettono" c che lascerebbe presagire che il team non lo stia supportando in pieno in queste sue ultime gare a Borgo Panigale.
Pecco ha poi completato il ragionamento: "Tutti attraversano momenti difficili, tutti hanno della frustrazione dentro e qualche volta si dicono le cose nel modo sbagliato. Quello che ho sempre detto è che Ducati mi ha sostenuto moltissimo".
Dopo Spielberg, ancora 7 Gran Premi prima che Bagnaia dica addio alla Ducati direzione Aprilia. Ultima tappa a Valencia tra il 27 e il 29 novembre. Un passo alla volta, prima l'Austria: "In questo momento c'è bisogno di un po' di leggerezza e per trovarla devo cercare di guidare più rilassato".