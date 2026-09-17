Bagnaia chiarisce sul fuorionda: "Parole prese fuori contesto, la Ducati mi ha sempre sostenuto"

"Non stavamo parlando di qualcosa di completamente segreto o privato, perché ne stavamo parlando lì, in quel posto", ha aggiunto Bagnaia, "però è fuori contesto perché il video non è completo. Stavamo parlando anche di un'altra cosa. Sicuramente l'ultima frase che ho detto non è stata corretta", riferito a quel "non me lo permettono" c che lascerebbe presagire che il team non lo stia supportando in pieno in queste sue ultime gare a Borgo Panigale.