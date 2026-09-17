MOTOGP

Bagnaia chiarisce sul fuorionda: "Parole prese fuori contesto, la Ducati mi ha sempre sostenuto"

Anche se sul "non me lo permettono" indirizzato al team, il pilota ammette: "Quella frase non è stata corretta"

17 Set 2026 - 14:34
SeguiLogo SportMediasetsuSeguici su
© Getty Images

© Getty Images

Pecco Bagnaia cerca di chiarire immediatamente la vicenda riguardante il fuorionda catturato dalle telecamere di Dazn Spagna al termine del Gran Premio di Misano. Mentre parlava con Fabio Di Giannantonio prima di un'intervista, il pilota della Ducati si era lasciato scappare un "non me lo permettono" riguardo alla possibilità di tornare a una "configurazione base" per ritrovare confidenza con la sua moto. 

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport in vista del Gp d'Austria, Bagnaia ha spiegato: "La squadra sta facendo il massimo per aiutarmi. Detto questo, quello che è successo nell'ultima gara, a Misano, per me è stata una totale mancanza di rispetto, ma è andata così. Quel fuorionda è stato mostrato fuori dal suo contesto, è solo un modo per creare polemica inutilmente".

"Non stavamo parlando di qualcosa di completamente segreto o privato, perché ne stavamo parlando lì, in quel posto", ha aggiunto Bagnaia, "però è fuori contesto perché il video non è completo. Stavamo parlando anche di un'altra cosa. Sicuramente l'ultima frase che ho detto non è stata corretta", riferito a quel "non me lo permettono" c che lascerebbe presagire che il team non lo stia supportando in pieno in queste sue ultime gare a Borgo Panigale. 

Pecco ha poi completato il ragionamento: "Tutti attraversano momenti difficili, tutti hanno della frustrazione dentro e qualche volta si dicono le cose nel modo sbagliato. Quello che ho sempre detto è che Ducati mi ha sostenuto moltissimo". 

Dopo Spielberg, ancora 7 Gran Premi prima che Bagnaia dica addio alla Ducati direzione Aprilia. Ultima tappa a Valencia tra il 27 e il 29 novembre. Un passo alla volta, prima l'Austria: "In questo momento c'è bisogno di un po' di leggerezza e per trovarla devo cercare di guidare più rilassato".

Leggi anche

Bagnaia e quel fuorionda che fa arrabbiare la Ducati: "Non me lo permettono"

motogp
francesco bagnaia
pecco bagnaia
ducati

Ultimi video

00:50
brembo

La pista di Barcellona secondo Brembo

01:02
parata

La parata Moto Guzzi con Bezzecchi e Biaggi

06:57

Bagnaia: "Con Bezzecchi trovo un amico, vincere in Aprilia mi renderebbe completo"

07:48
ITW MARQUEZ PER SITO (COMPLETA) 07/07 SRV

Marc Marquez esclusivo: i nemici, i sogni, Messi, Pogacar, il fratello

00:54
La VR46 saluta Di Giannantonio con un video molto emozionante

Di Giannantonio saluta il team VR46 con le lacrime agli occhi

00:56
Bezzecchi, il bel gesto dopo la follia

Bezzecchi, il bel gesto dopo la follia

01:26
DICH AGOSTINI PER SITO 16/6 DICH

Giacomo Agostini presenta il suo museo: "Tutte le mie emozioni sono qui"

08:26
Kimi Antonelli e Bezzecchi in esclusiva

Antonelli e Bezzecchi in esclusiva

01:18
Antonelli e Bezzecchi: scambio di messaggi tra i leader di Formula 1 e MotoGP

"Ciao Bez", "Ciao Kimi": Antonelli e Bezzecchi allo specchio

02:19
DICH MARQUEZ MUGELLO 28/5 DICH

Marquez: "Voglio capire come va il braccio e come sto"

01:12
DICH BAGNAIA MUGELLO 28/5 DICH

Bagnaia: "Al Mugello per portare a termine la nostra crescita"

00:51
DICH BEZZECCHI CAPELLA 27/5 DICH OK

Bezzecchi si scalda in vista del Mugello: "Per me è una pista sempre speciale"

01:58
Accensione dell'Aprilia RS-GP26 con Bezzecchi e Martin

Accensione dell'Aprilia RS-GP26 con Bezzecchi e Martin

02:20
DICH MARTIN 27/5 DICH

Martin non molla: "Voglio spingere sempre al massimo"

00:48
Zarco: dopo la caduta arriva il messaggio del pilota

Zarco: dopo la caduta arriva il messaggio del pilota

00:50
brembo

La pista di Barcellona secondo Brembo

I più visti di Motogp

Bagnaia e quel fuorionda che fa arrabbiare la Ducati: "Non me lo permettono"

Bezzecchi cita Malesani e avverte Marquez e Martin: "Mollo? Ma che mollo!"

Senna Agius si unisce a Tech3, Moto Gp

Colpo in MotoGp: Senna Agius firma con Tech3

Disastro Bezzecchi, è dominio Spagna: Marc vince la guerra dei Marquez e aggancia Martin in vetta

Le pagelle di Misano: i Marquez guidano l'armata giallorossa. Bez, Pecco e Aprilia: è triplo flop

Marc Marquez: "Rimonta mondiale incredibile, ma non è ancora fatta". Alex: "Podio per Sic"

Notizie del giorno
Vedi tutti
16:44
Marquez: "Siamo un passo avanti ma..." Martin: "Faccio gara su Marc"
Lewis Hamilton
16:39
Hamilton prova a zittire le voci: "Mai chiesto di sostituire nessuno nel mio team"
Cinquegrano
16:25
Sassuolo, Cinquegrano rinnova: accordo fino al 2032
DICH JURIC PRE MONZA-SAS 17/9 DICH
16:12
Juric: "Non dobbiamo perdere fiducia, i risultati arriveranno"
16:00
Fiorentina, Beto: "Dalla Premier porto intensità e aggressività"