Razgatlioglu svela il casco speciale per il GP d'Austria

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Milestone e MotoGP Sports Entertainment Group hanno svelato il casco speciale che il pilota della Prima Pramac Yamaha MotoGP, Toprak Razgatlioğlu, indosserà durante il prossimo Gran Premio d’Austria. Il design unico, creato dai giocatori del videogioco MotoGP 26, è stato selezionato personalmente dal pilota turco e farà il suo debutto in pista durante il prossimo weekend di gara.
Per il terzo anno consecutivo, i giocatori del videogioco MotoGP hanno avuto l’opportunità di dare sfogo alla propria creatività attraverso l’editor di caschi del gioco, un potente strumento di personalizzazione grafica che permette ai fan di dare vita alle proprie idee e creare design unici da utilizzare nelle loro gare virtuali. Dal 14 maggio al 14 giugno 2026 sono state inviate migliaia di creazioni da oltre 50 paesi in tutto il mondo, a testimonianza, ancora una volta, della passione e della portata globale della community del gioco. Il design vincitore, creato da un giocatore svizzero, rende omaggio alla patria del pilota raffigurando il circuito di Istanbul Park avvolto dalla bandiera turca, arricchito da una splendida grafica ispirata al tramonto sulla parte posteriore del casco.
“È stato fantastico collaborare con Milestone e il team del videogioco MotoGP a questa iniziativa. È sempre speciale vedere la passione dei fan della MotoGP™, e questo casco è un ottimo esempio di quanto possa essere creativa la nostra community - ha dichiarato Toprak Razgatlioğlu - . Non vedo l’ora di rendere omaggio alle mie radici turche indossando questo splendido design al Gran Premio d’Austria. È una sensazione fantastica portare in pista qualcosa creato da un fan nel mondo virtuale”.
“Siamo estremamente entusiasti di portare avanti questa iniziativa speciale per un altro anno - ha dichiarato Matteo Pezzotti, Game Director di MotoGP 26 - . Il nostro gioco regala momenti di gioia e divertimento ai giocatori di tutto il mondo, ed è fantastico vedere questa passione estendersi oltre la console e raggiungere il mondo reale della MotoGP. Vorremmo ringraziare Toprak per il suo sostegno e la sua disponibilità, così come i nostri fan per continuare ad accogliere questo progetto con tanto entusiasmo”.
Il casco non solo sarà ammirato da milioni di appassionati in tutto il mondo durante il weekend di gara in Austria, ma sarà anche disponibile come oggetto di gioco in MotoGP 26, consentendo ai giocatori di gareggiare con lo stesso design speciale di Razgatlioğlu.