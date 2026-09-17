Razgatlioglu svela il casco speciale per il GP d'Austria

“È stato fantastico collaborare con Milestone e il team del videogioco MotoGP a questa iniziativa. È sempre speciale vedere la passione dei fan della MotoGP™, e questo casco è un ottimo esempio di quanto possa essere creativa la nostra community - ha dichiarato Toprak Razgatlioğlu - . Non vedo l’ora di rendere omaggio alle mie radici turche indossando questo splendido design al Gran Premio d’Austria. È una sensazione fantastica portare in pista qualcosa creato da un fan nel mondo virtuale”.