Acosta e la KTM subito in vetta a Spielberg, Martin e Marquez si marcano stretti

Sulla pista di casa della KTM, Pedro Acosta si candida subito ad un ruolo da grande protagonista. Il pilota di punta della Casa austriaca sigla in un minuto, 29 secondi e 851 millesimi il migliore tempo nel primo turno di prove libere. Alle spalle del pilota spagnolo - e dopo una caduta ad inizio sessione - chiude la RC16 gemella di Pol Espargaró (collaudatore ufficiale della KTM) con un ritardo di soli 233 millesimi dal leader. Quattro piloti spagnolo davanti a tutti: terzo e quarto tempo infatti per i due leader ex-aequo della classifica generale: è di 308 millesimi il ritardo di Jorge Martin da Acosta, 335 millesimi per Marc Marquez in sella alla Ducati Lenovo. Il francese Johann Zarco porta in alto la Honda del Team LCR, chiudendo la top five con poco più di mezzo secondo (513 millesimi) dalla vetta. Marco Bezzecchi è sesto a 533 millesimi con l'altra Aprilia del team ufficiale. Il romagnolo precede la RS clienti (Trackhouse) di Raul Fernandez, l'altro spagnolo Alex Marquez (Ducati Gresini), il rookie brasiliano Diogo Moreira (Honda LCR) e Luca Marini che porta a tre le Honda nella top ten (ed entrambe le RC213V di Lucio Cecchinello davanti alla moto ufficiale). Dopo le polemiche che hanno agitato la sua marcia di avvicinamento a Spielberg, ancora una volta lontano dai primi Francesco Bagnaia che non va oltre un deludente diciottesimo tempo ad un secondo e 122 millesimi dal leader Acosta.