Martin: "Pensavo fosse finita e invece..." Marquez: "Obiettivo centrato". Bezzecchi: "Non ho mollato"

"Sono molto contento. Mi sono goduto la gara. Ho avuto un po' di fortuna con la scivolata di Acosta. Lui è uno da tutto o niente. Mi dispiace molto per lui. Sono partito bene ma siamo subito andati al limite con Marquez, sapevo che ci avrebbe provato. A quel punto ho pensato che fosse finita. Poi però ho ritrovato il mio ritmo e la concentrazione necessaria per rimontare da dietro. Ogni sorpasso però era più difficile, perché gli avversari diventavano sempre più veloci. Sono felice anche per il mio team che se lo merita. Sono pronto per ripetermi domani nel Gran Premio. Mi sono trovato bene con la media e domani con questa mescola cedo che sarò più costante. Più difficile in staccata ma poi molto buona in percorrenza. Credo però che sarà la scelta obbligata, quindi saremo tutti sullo stesso piano".