Martin: "Pensavo fosse finita e invece..." Marquez: "Obiettivo centrato". Bezzecchi: "Non ho mollato"
I tre del podio ammettono la superiorità di Acosta, a lungo leader della Sprint di Spielbergdi Stefano Gatti
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Nelle dichiarazioni post-gara il vincitore Jorge Martin racconta la irresistibile rimonta che lo ha portato alla vittoria nella Sprint Race del Gran Premio d'Austria e di nuovo da solo al comando della classifica generale. Soddisfazione per Marc Marquez e per Marco Bezzecchi, entrambi pronti a prendere lo slancio dal podio Sprint per ingaggiare Martin (e Pedro Acosta) per la corsa al gradino più alto del podio nel Gran Premio domenicale.
JORGE MARTIN
"Sono molto contento. Mi sono goduto la gara. Ho avuto un po' di fortuna con la scivolata di Acosta. Lui è uno da tutto o niente. Mi dispiace molto per lui. Sono partito bene ma siamo subito andati al limite con Marquez, sapevo che ci avrebbe provato. A quel punto ho pensato che fosse finita. Poi però ho ritrovato il mio ritmo e la concentrazione necessaria per rimontare da dietro. Ogni sorpasso però era più difficile, perché gli avversari diventavano sempre più veloci. Sono felice anche per il mio team che se lo merita. Sono pronto per ripetermi domani nel Gran Premio. Mi sono trovato bene con la media e domani con questa mescola cedo che sarò più costante. Più difficile in staccata ma poi molto buona in percorrenza. Credo però che sarà la scelta obbligata, quindi saremo tutti sullo stesso piano".
MARC MARQUEZ
"Il mio obiettivo era il terzo posto. Avevo visto nelle prove che Martin e Acosta avevano un passo migliore del mio. Questo è un weekend particolare per noi, qui la moto non si comporta nel modo ottimale, io ho fatto gara su Martin, mi bastava che Acosta non si mettesse tra di noi. Sapevo che Jorge avrebbe sfruttato l'uscita sul verde al via, perché al primo giro è consentito. Alla fine ho raggiunto il mio obiettivo con un po' di fortuna, facendo poi un passo avanti grazie all'errore di Pedro. Ora sono pronto per il Gran Premio. Sarà lunghissima per le gomme, tipo Thailandia. Martin e Acosta resteranno i più forti, io me la vedrò con Bezzecchi e anche Ogura. Però punto lo stesso a fare un altro passo avanti..."
MARCO BEZZECCHI
"Sono molto felice, è stata una gara dura. Non avevo il passo di quelli davanti a me, però non ho mai mollato, ho fatto del mio meglio per stare vicino ai primi. Ho avuto anche una botta di fortuna con il ritiro di Pedro. Ho portato a casa più di quello che mi aspettavo. Ne avevo di meno ma nel finale mi sono fatto trascinare, fino ad avvicinarmi a Marquez. Mi tornerà utile nel Gran Premio. Ero veloce in curva uno ma meno nella esse, ho cercato di interpretarla meglio ma non ci sono riuscito del tutto. Oggi era importante portare a casa un buon risultato, cercherò di fare qualcosa di più domani".