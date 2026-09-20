Acosta: "Ciclo KTM chiuso in bellezza". Martin: "Pedro troppo forte". Bezzecchi: "Risultato non male"
Il vincitore celebra la sua prima vittoria nella premier class ringraziando la KTM e il pubblico di casadi Stefano Gatti
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Pedro Acosta festeggia anche davanti ai microfoni un fine settimana che nella gara Sprint era iniziato con una cocente delusione. Sorridono soddisfatti i due Men In Black Aprilia Jorge Martin e Marco Bezzecchi: per entrambi punti preziosi guadagnati sul temibilissimo Marc Marquez.
PEDRO ACOSTA
"Mi ricordo ancora la mia ultima vittoria con la Moto2 in Indonesia... È bello chiudere il mio ciclo con la KTM vincendo proprio sulla loro pista di casa. Sono quasi più felice per questo pubblico che per me stesso. Ieri nella Sprint avevo fatto una gran... cavolata ma oggi abbiamo rimediato. Chiudere così è una grande soddisfazione. Ho vinto grazie all'esperienza, compresa quella maturata dopo l'errore del sabato, davvero da... imbecille! Neanche la caduta nel warm up in realtà ha aiutato... Alla fine però abbiamo raggiunto il nostro obiettivo, nonostante le tante difficoltà - anche quelle economiche - della KTM ed è questo che conta adesso".
JORGE MARTIN
"Weekend fantastico. Congratulazioni a Pedro che è finalmente riuscito a salire sul gradino più alto del podio dopo due anni e mezzo. Io ho fatto una grande gara. Ho provato a spingere al massimo e di mettere tutto sull'asfalto e ho cercato di gestire il consumo di carburante lasciando passare Pedro perché avevo degli allarmi sul cruscotto ma lui oggi era troppo veloce, giro dopo si è allontanato davanti a me. Ha gestito meglio i giri centrali della gara che erano quelli più importanti per costruire la vittoria. Poi la posteriore mi ha mollato, verso la fine era completamente distrutta. Alla fine però è stato un gran weekend. E ora avanti così ad ogni fine settimana. La lotta è ancora apertissima, ma intanto siamo davanti".
MARCO BEZZECCHI
"Non è stato un weekend semplice. Era iniziato piuttosto male venerdì, ho faticato a trovare la strada ma la notte di sabato ha portato consiglio e nel warm up c'è stata la svolta. Bellissima gara, veramente dura e... infinita. Sono partito molto bene e sono anche andato in testa ma non avevo il passo per restarci. Quando Jorge e poi Pedro mi hanno superato ho iniziato ad avere problemi all'anteriore. Un giro dopo l'altro però la moto - quando ha iniziato ad andare già la benzina - ha iniziato ad andare sempre meglio e verso la fine non andavo tanto male. Peccato per quell'errorino a due giri dalla fine.Ora pensiamo alla lunga trasferta in Asia".
MARC MARQUEZ
"Non avevo la possibilità di vincere ma di lottare per il podio sì. Il problema è che da primo giro ho avuto un problema con la leva del freno che alla staccata di curva uno mi ha messo in difficoltà perché la frenata era zero ed ogni volta in un punto diverso. Passato quel momento di difficoltà la situazione è migliorata ed è tornata anche la fiducia. La quinta posizione in queste condizioni era il massimo oggi".
FRANCESCO BAGNAIA
"Tutto sommato è stata una buona gara, visto il trend recente delle ultime tre gare. Oggi non era facile, le condizioni erano cambiate, coi mancavano grip e trazione. Ad un certo punto ho deciso di alzare il ritmo per cercare di portarla a casa, anche perché più di tanto non potevo fare, ed è stata una buona strategia che mi ha permesso di arrivare fino a Binder e Aldeguer. Ho avuto anch'io come Marquez un problema con la leva del freno che si avvicinava alla mano, mi è capitato tre volte..."