Acosta: "Ciclo KTM chiuso in bellezza". Martin: "Pedro troppo forte". Bezzecchi: "Risultato non male"

"Weekend fantastico. Congratulazioni a Pedro che è finalmente riuscito a salire sul gradino più alto del podio dopo due anni e mezzo. Io ho fatto una grande gara. Ho provato a spingere al massimo e di mettere tutto sull'asfalto e ho cercato di gestire il consumo di carburante lasciando passare Pedro perché avevo degli allarmi sul cruscotto ma lui oggi era troppo veloce, giro dopo si è allontanato davanti a me. Ha gestito meglio i giri centrali della gara che erano quelli più importanti per costruire la vittoria. Poi la posteriore mi ha mollato, verso la fine era completamente distrutta. Alla fine però è stato un gran weekend. E ora avanti così ad ogni fine settimana. La lotta è ancora apertissima, ma intanto siamo davanti".