Fiorentina, Vanoli: "Fatto complimenti ai ragazzi, siamo squadra di talento"

"Ho fatto i complimenti alla squadra perché affrontare il Napoli in questa maniera, a volte anche un po' sbarazzino, è una bella cosa. Sappiamo che dobbiamo migliorare ma nessuno avrebbe detto nulla avessimo vinto. Dobbiamo sapere di avere le potenzialità per vincere queste partite, però basta vedere i tiri dentro l'area. I portieri sono stati protagonisti ma è anche il bello del calcio". Così Paolo Vanoli, tecnico della Fiorentina, a Dazn, dopo il pareggio 1-1 con il Napoli. "Ringrazio il pubblico perché se noi diamo tutto per questa maglia loro ci possono regalare grandi soddisfazioni e dei punti. Nel primo tempo Viery stringeva troppo la linea avendo già un due contro uno con la punta e sui cambi di gioco avevamo un rischio ma era calcolato per poter ripartire con gli esterni. Faccio i complimenti a Valdepenas perché è entrato con personalità e ha capito subito cosa fare, questo spirito ci porterà in alto. La classifica non dobbiamo guardarla. Siamo una squadra di talento che deve imparare a giocare l'uno per l'altro e di questa partita è ciò che mi è piaciuto di più", ha aggiunto.