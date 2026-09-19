Rimonta Sprint per Martin, Acosta spreca. Podio per Marquez e Bezzecchi

Il grande protagonista del sabato austriaco è Jorge Martin che - scattato al comando dalla pole position - va lungo in staccata alla esse in salita del primo giro (curva 2A) per difendersi da Marc Marquez, perde quattro posizioni e si produce in una irresistibile rimonta che a suon di sorpassi in curva uno (Bagnaia, Ogura, Bezzcchi e lo stesso Marquez) - lo porta in una manciata di giri fino alla seconda posizione finale alle spalle di Pedro Acosta che aveva preso il comando infilando il Cannibale della Ducati alla curva tre del primo giro. Con la vittoria saldamente in pugno però, lo spagnolo della KTM dà via libera al suo connazionale di casa Aprilia scivolando rovinosamente a terra alla famigerata curva 2A. Ormai al comando indisturbato, Martin vince davanti a Marquez e si riprende la testa solitaria della classifica generale. Terzo gradino del podio per Marco Bezzecchi. Ai Ogura con la Aprilia Trackhouse e Alex Marquez con la Ducati Gresini completano la top five. Sesta piaza finale per Francesco Bagnaia.