Allegri, inizio flop: il Napoli non faceva così male da 11 anni. Anche Rudi Garcia meglio di Max

Non è iniziata nel migliore dei modi l'avventura al Napoli di Massimiliano Allegri. Dopo il pareggio di Firenze, l'ex tecnico del Milan ha totalizzato sette punti in cinque partite: si tratta del peggior inizio di stagione per gli azzurri negli ultimi undici anni. L'ultimo allenatore a fare meno punti era stato Maurizio Sarri nella stagione 2015/2016 (6 pt). Anche Rudi Garcia, esonerato poi a novembre, aveva fatto meglio: nel 2023 infatti, i partenopei avevano otto punti dopo cinque uscite. Intanto dopo la gara con la Fiorentina Allegri ha annunciato l'infortunio di Anguissa che finirà di nuovo ai box.