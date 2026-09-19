Martin in pole a Spielberg, tris Spagna in prima fila con Marquez e Acosta
Scatterà dall'interno della seconda fila Marco Bezzecchidi Stefano Gatti
© Getty Images
Con un giro da un minuto, 27 secondi e 917 millesimi Jorge Martin mette a segno la pole position del Gran Premio d'Austria, prevalendo per soli 15 millesimi su Marc Marquez, con il quale occupa ex-aequo la leadership nella classifica generale a quota 274 punti. Per il campione del mondo 2024 si tratta della quarta pole al Red Bull Ring, peraltro il circuito della sua prima vittoria in MotoGP, al GP della Stiria del 2021. Chiude la prima fila Pedro Acosta con la KTM a 71 millesimi da Martin: una piccola delusione per il pilota spagnolo della Casa... di casa in Austria che aveva dominato le prove libere del venerdì e la prequalifica.
© Getty Images
Marco Bezzecchi apre la seconda fila con 249 millesimi di ritardo dal suo compagno di squadra. Al suo fianco il rientrante Ai Ogura con la Aprilia Trackhouse e Alex Marquez (Ducati Gresini), scivolato nel finale senza conseguenze fisiche. Terza fila per Francesco Bagnaia (+0.610, promosso dal Q1 con il secondo tempo), Fabio Di Giannantonio e Fabio Quartararo con la Yamaha factory. Alle loro spalle Johann Zarco (miglior tempo del Q1, in realtà lo stesso di Bagnaia al millesimo), Brad Binder e Fermin Aldeguer.
© Getty Images
Quinta fila per un deludente Raul Fernandez (Aprilia Trackhouse, primo escluso al taglio del Q1), affiancato al centro da Pol Espargaro sulla KTM Tech3 in sostituzione del convalescente Maverick Vinales e sul lato esterno da Luca Marini con la Honda factory. Alle loro spalle Diogo Moreira (Honda LCR), Enea Bastianini sulla seconda KTM Tech3 e la wild card Honda HRC Takaaki Nagakami. Dalla settima fila prendono il via un incolore Franco Morbidelli (Ducati VR46) Alex Rins con la Yamaha Monster Energy e l'australiano Jack Miller con la M1 clienti Prima Pramac, seguito sulla ottava e ultima fila (in solitario) dal suo compagno di squadra Toprak Razgatlioglu.
© Getty Images
JORGE MARTIN
"Me la sono goduta, quando ho questo feeling con la moto mi sento benissimo. Ho fatto un bel time attack da solo, spingendo come una bestia! Non ho battuto il mio record ma sono felice lo stesso. Abbiamo fatto un gran passo avanti rispetto a ieri. Spesso faccio fatica ad inizio weekend. Ieri non avevo contatto dietro e soffrivo".
MARC MARQUEZ
"Molto contento, ieri avevo poco feeling sul time attack. È molto importante partire dalla prima fila, Pedro e Jorge sono fortissimi qui. Mancano tante gare, tante cose possono succedere: Jorge è il mio primo avversario ma anche Acosta è ancora in corsa per il titolo".
PEDRO ACOSTA
"In qualifica con la morbida faccio fatica, ma siamo ugualmente soddisfatti. Ora vediamo cosa si può fare in gara. Marquez e Martin hanno un gran passo, sono in lotta per il Mondiale".