Martin in pole a Spielberg, tris Spagna in prima fila con Marquez e Acosta

"Me la sono goduta, quando ho questo feeling con la moto mi sento benissimo. Ho fatto un bel time attack da solo, spingendo come una bestia! Non ho battuto il mio record ma sono felice lo stesso. Abbiamo fatto un gran passo avanti rispetto a ieri. Spesso faccio fatica ad inizio weekend. Ieri non avevo contatto dietro e soffrivo".