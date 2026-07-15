MOTOGP

Bagnaia operato con successo all'avambraccio: il pilota della Ducati punta al rientro a Silverstone

Nel pomeriggio di oggi, intervento riuscito a Modena per Pecco. Obiettivo rientrare nel GP inglese in programma dal 7 al 9 agosto, dopo la pausa estiva 

15 Lug 2026 - 19:20
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Operazione riuscita per Pecco Bagnaia, che nel pomeriggio di oggi si è sottoposto a un intervento all'avambraccio destro a Modena. L'obiettivo del pilota della Ducati è quello di farsi trovare pronto dopo la pausa estiva, in particolare per il Gran Premio di Silverstone, in programma dal 7 al 9 agosto.

Stesso obiettivo che si è dato il suo futuro compagno in Aprilia, Marco Bezzecchi, operato alla clavicola dopo la frattura al GP di Germania. 

Il comunicato ufficiale della Ducati: 

"Francesco Bagnaia è stato sottoposto con successo nel pomeriggio di oggi a un intervento di fasciotomia endoscopica all'avambraccio destro.
L'operazione, eseguita dall'équipe medica guidata dal Professor Luigi Tarallo presso la Clinica Ortopedica del Policlinico di Modena, diretta dal Professor Fabio Catani, si è conclusa regolarmente e senza complicazioni.

Approfittando della pausa estiva del calendario MotoGP, il pilota del Ducati Lenovo Team inizierà ora il programma di recupero e riabilitazione previsto. Compatibilmente con l'evoluzione post-operatoria, l'obiettivo è quello di rientrare in pista per il British Grand Prix, in programma dal 7 al 9 agosto a Silverstone".

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