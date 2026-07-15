Rocchi e Gervasoni archiviati, Aia: "Soddisfatti della decisione, venga ripristinata la loro immagine"

Dopo l'archiviazione per l'ex designatore arbitrale Gianluca Rocchi e il suo vice Andrea Gervasoni, in serata è arrivata anche il comunicato dell'Aia (Associazione Italiana Arbitri) con la dichiarazione del vicepresidente vicario, Francesco Massini: "Accogliamo con soddisfazione la richiesta di archiviazione formulata dalla Procura di Milano nei confronti di Gianluca Rocchi e Andrea Gervasoni. Una decisione che riceviamo con la serenità di chi ha sempre riposto la massima fiducia nella magistratura e nella correttezza dell’operato dei nostri Associati. L’auspicio è che entrambi possano ritrovare immediatamente la necessaria e dovuta tranquillità e che la loro immagina venga pienamente e giustamente ripristinata".