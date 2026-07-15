Alajbegovic-Atalanta: ridotta la forbice col Leverkusen. L'esterno ha già parlato con Kolasinac
L'accordo tra i bergamaschi e i tedeschi è sempre più vicino: ballano 5 milioni tra domanda e offerta. Kerim ha già dato apertura totale alla Dea
L'Atalanta è sempre più vicina a Kerim Alajbegovic. La Dea negli ultimi giorni sta sferrando quello che potrebbe essere l'assalto decisivo: al Leverkusen proposti 25 milioni più bonus. Il club tedesco partivo da una richiesta di 30: la fumata bianca sembra dunque sempre più vicina. I nerazzurri hanno impresso un'accelerazione che sperano possa essere decisiva, sfruttando l'impasse delle altre pretendenti di Serie A, Milan in primis. Una mossa frutto anche dei messaggi arrivati dal calciatore bosniaco che ha dato apertura totale al trasferimento a Bergamo. Tanto che avrebbe già chiesto al compagno di nazionale Sead Kolasinac informazioni sulla vita in città.
La Dea aveva inizialmente programmato l'affondo decisivo per il mese di agosto, ma la forte concorrenza sul talento bosniaco ha spinto il club ad anticipare i tempi. L'accordo sul lato contrattuale è già stato trovato, bisogna limare soltanto i 5 milioni di distanza col Leverkusen: i contatti tra i due club sono continui per provare a trovare la quadra definitiva. Alajbegovic non vede l'ora di mettersi alla prova con la Serie A: l'Atalanta è pronta ad abbracciarlo.