MotoGP, GP Germania: Marquez domina al Sachsenring e accorcia nel Mondiale

Le fasi successive del GP cristallizzano le posizioni, fino agli ultimi giri: Ogura va all'assalto di Fernandez e si prende il secondo posto, Martin resiste agli assalti di Bagnaia e difende la top-5. Vittoria dunque per Marc Marquez, che precede le due Aprilia Trackhouse: Ogura e Fernandez sul podio, quarto Acosta. Martin è quinto e approfitta solo in parte dell'assenza di Bezzecchi (clavicola rotta), precedendo Bagnaia e Quartararo: top-10 per Marini, Bastianini e Binder. Si accorcia ufficialmente la classifica del Mondiale MotoGp, che ora è apertissimo: 208 punti per Martin, +14 su Ogura (194) e +18 su Marc Marquez (190), con Bezzecchi e Di Giannantonio (186) quarti a -22 dal leader. Tutto può succedere, da qui al termine della stagione, visto che il dominio iniziale di Aprilia ha lasciato spazio a un maggiore equilibrio.