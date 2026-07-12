Le pagelle del Sachsenring: Marquez si prova la corona, Ogura bada ai fatti

Marco Bezzecchi 4 - E' brutto dare un voto negativo a un pilota che è alle prese con delle fratture, ma è indubbio che i due errori di Assen e del Sachsenring sono pensatissimi. Colpa delle vertigini? Dopo il Mugello a Bez è successo di tutto, anche se pure lui ci ha messo del suo. Adesso ci sono tre settimane per provare a recuperare e non buttare via quanto di buono fatto nella primissima parte della stagione.