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Le pagelle del Sachsenring: Marquez si prova la corona, Ogura bada ai fatti

Bagnaia, Di Giannantonio e Bezzecchi dietro la lavagna, Acosta e Quartararo talenti in cerca di autore

di Alberto Gasparri
12 Lug 2026 - 15:36
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Marc Marquez 10 e lode - Praticamente mai inquadrato, se non al via e sulla bandiera a scacchi. In mezzo una serie di giri a ritmo insostenibile per gli altri e l'ennesima vittoria utile a riscrivere il suo personale libro dei record. Alla fine si è messo in testa una corona, scena che si potrebbe riproporre anche a fine stagione...

Ai Ogura 8,5 - Più fatti che parole. Aveva detto che avrebbe faticato su una pista che non gradisce, ma non si è visto. Come al solito è stato intelligente a non voler strafare e portare a casa punti che potrebbero rivelarsi pesanti nella corsa per il titolo. Perché, sì, per il titolo c'è anche lui.

Raul Fernandez 7,5 - Si porta a casa un altro podio e scala la classifica, che adesso si fa davvero interessante. Ogura, però, sta diventando un bel problema per lui, che ha parecchi anni di esperienza in più in MotoGP.

Pedro Acosta 7 - Ci ripetiamo: non vediamo l'ora di ammirarlo su una rossa al fianco di Marc Marquez. Ha provato a portare la sua Ktm sul podio, ma alla fine si è arreso allo strapotere di Ducati e Aprilia. Risolti i problemi fisici ci riproverà fin da Silverstone e con un po' di fortuna la sua prima vittoria potrebbe arrivare già questa stagione.

Jorge Martin 6,5 - Ha raccolto il massimo in un weekend molto complicato per i piloti ufficiali dell'Aprilia. La testa della classifica è ancora nelle sua mani, ma dietro spingono forte e servirà darsi una mossa per non venire risucchiati.

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Pecco Bagnaia 6 - Ha dato spettacolo sfidando Martin in un bel duello e per questo merita la sufficienza. Il fatto è che due anni fa lottavano per la vittoria, stavolta solo per ii quinto posto. Alla fine ha perso la sfida von Jorge, ma ha raddrizzato un fine settimana partito ancora peggio. Il problema è che il suo compagno di box è un certo MM93.

Alex Marquez 5 - Battere il fratellone qui era davvero impossibile, avrebbe dovuto saperlo. Poteva portare a casa un podio molto importante per lui e per il team Gresini, invece, ha commesso un errore non da lui.

Fabio Quartararo 6,5 - Il sorriso è sparito da tempo, ma quando viene stuzzicato (leggi una Yamaha che gli sta davanti) risponde sempre presente. Accontentarsi di un settimo posto è quasi umiliante per lui, speriamo solo che Honda sia pronta a dargli una moto competitiva, altrimenti saremmo di fronte a un talento sprecato e questo la MotoGP di oggi non può permetterselo.

Marco Bezzecchi 4 - E' brutto dare un voto negativo a un pilota che è alle prese con delle fratture, ma è indubbio che i due errori di Assen e del Sachsenring sono pensatissimi. Colpa delle vertigini? Dopo il Mugello a Bez è successo di tutto, anche se pure lui ci ha messo del suo. Adesso ci sono tre settimane per provare a recuperare e non buttare via quanto di buono fatto nella primissima parte della stagione.

Fabio Di Giannantonio 5 - Aveva fatto della regolarità uno dei suoi punti di forza, ma in Germania ha commesso un errore da evitare. Nulla di compromettente per la sua stagione, ma adesso bisogna cambiare tattica per non andare in Ktm con troppi rimpianti.

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