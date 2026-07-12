Marc Marquez: "Per vincere il campionato questo era il momento di attaccare"

Tra i delusi della domenica c'è Fabio Di Giannantonio, finito a terra mentre era nelle prime posizioni. "In una prima visione dei dati, il giro è la fotocopia del precedente, il punto di gas, sospensioni, velocità... Magari ero vicino ad Ogura in quel giro e vai a capire le aerodinamiche. Io lo prendo come un errore mio, che purtroppo doveva arrivare, in una stagione ci sta. Il resto della stagione? Noi stiamo facendo il massimo, dobbiamo essere solo orgogliosi, l'obiettivo era arrivare in questa condizione. Abbiamo fatto un'ottima stagione fino ad oggi, dobbiamo continuare a lavorare. Se mi sono fatto male nella caduta? Un po' di botte qua e là, sono un po' rigido. Non voglio piangere, fa parte del gioco, sto bene. Ovvio che quando scivoli ti rode, cavolo facciamo 44 gare e stiamo sempre al limite, fa parte del gioco. Vince chi è il più bravo, più veloce e sbaglia meno. Ci sono tanti piloti che fanno bene, Marc è il pilota con più esperienza e sta tornando fortissimo. Io mi ritengo soddisfatto, eravamo abbastanza vicini e non è mai scontato. Siamo veloci e costanti ed è quella la chiave", ha commentato.