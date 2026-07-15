"Nessuna combine": chiesta l'archiviazione per Rocchi e per l'Inter

Come detto, la Procura di Milano nell'inchiesta sul sistema arbitrale ha anche disposto l'archiviazione per la società Inter, che è stata iscritta di recente - lo si è saputo solo oggi - per la legge 231 del 2001 sulla responsabilità amministrativa degli enti per reati commessi da amministratori, dipendenti o collaboratori nell'interesse o a vantaggio dell'ente stesso. Nelle imputazioni per frode sportiva, che ora si chiede di archiviare, i pm contestavano all'allora designatore Gianluca Rocchi di aver 'pilotato' le assegnazioni di arbitri "in concorso con esponenti della società sportiva Inter" non individuati. L'ipotesi, come noto, era in relazione alle designazioni da parte di Gianluca Rocchi, ex designatore arbitrale.