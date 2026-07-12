Vale Rossi fa ruggire la Yamaha MotoGP a Goodwood sotto gli occhi di Lando Norris

"Sono molto felice e orgoglioso di tornare a Goodwood; è passato poco più di un decennio dall'ultima volta che sono stato qui. È sempre un evento speciale, un fine settimana unico nel suo genere. È davvero impressionante vedere quanto sia cresciuta questa manifestazione: è fantastico essere qui per i tifosi e guidare la mia M1 è sempre un'esperienza eccezionale, quindi è bellissimo tornare in sella. Yamaha ha avuto un ruolo fondamentale nella mia vita, perciò ritrovarsi è sempre emozionante, e farlo in sella alla mia YZR-M1 del 2020 rende l'occasione ancora più significativa", ha detto Rossi.