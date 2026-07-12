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MOTOGP

Vale Rossi fa ruggire la Yamaha MotoGP a Goodwood sotto gli occhi di Lando Norris

12 Lug 2026 - 12:28
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Valentino Rossi ha fatto un ritorno trionfale al Goodwood Festival of Speed 2026, ritrovandosi con Yamaha e Monster Energy per la sua prima apparizione all'evento dopo oltre un decennio. Affiancato dal campione del mondo di Formula 1 Lando Norris, il pesarese ha entusiasmato i fan, per poi affrontare il sabato la celebre salita di Goodwood in sella alla sua Monster Energy Yamaha MotoGP YZR-M1 del 2020: la prima volta in pista con questa moto dal suo ritiro dalla MotoGP, avvenuto al termine della stagione 2021. Questo emozionante ritorno ha celebrato la leggendaria carriera di Rossi, la tradizione di Yamaha nei Gran Premi e il fascino intramontabile di una delle più grandi icone del motociclismo.

"Sono molto felice e orgoglioso di tornare a Goodwood; è passato poco più di un decennio dall'ultima volta che sono stato qui. È sempre un evento speciale, un fine settimana unico nel suo genere. È davvero impressionante vedere quanto sia cresciuta questa manifestazione: è fantastico essere qui per i tifosi e guidare la mia M1 è sempre un'esperienza eccezionale, quindi è bellissimo tornare in sella. Yamaha ha avuto un ruolo fondamentale nella mia vita, perciò ritrovarsi è sempre emozionante, e farlo in sella alla mia YZR-M1 del 2020 rende l'occasione ancora più significativa", ha detto Rossi.

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