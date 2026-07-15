Tennis, Atp Umago: Arnaldi avanza ai quarti di finale

15 Lug 2026 - 19:07
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Matteo Arnaldi a Umago può festeggiare la prima vittoria dal quarto di finale del Roland Garros, che gli aveva aperto le porte della prima finale Slam contro Flavio Cobolli, a cui aveva dovuto rinunciare. Il sanremese, risalito alla posizione numero 34 nel ranking grazie a quel risultato, ha sconfitto 6-3 5-7 6-3 l'argentino Federico Agustin Gomez (n.209) al 'Plava Laguna Croatia Open', torneo Atp 250 che si disputa sui campi in terra rossa del Teniski Centar Stella Maris, centrando così il suo decimo quarto di finale Atp, il sesto sulla terra battuta, nel torneo dove nel 2023 ha festeggiato la sua prima semifinale nel circuito maggiore.

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