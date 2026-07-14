MOTOGP

Bezzecchi "Ambasciatore della Diplomazia dello Sport": "Responsabilità unica"

Il pilota Aprilia e Bagnaia hanno ricevuto il prestigioso titolo dal ministro Tajani in occasione dell'evento “Moto d’Italia – Cultura oltre la pista”

14 Lug 2026 - 18:04
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Marco Bezzecchi ha ricevuto il titolo di “Ambasciatore della Diplomazia dello Sport” in occasione dell’evento “Moto d’Italia – Cultura oltre la pista”, svoltosi alla Farnesina. Bezzecchi, intervenuto in videocollegamento a causa della recente operazione alla clavicola, è stato insignito di questo prestigioso riconoscimento, insieme a Francesco Bagnaia, dal Vicepresidente del Consiglio e Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, l’On. Antonio Tajani.

"Essere nominato Ambasciatore della Diplomazia dello Sport è un titolo di cui sono molto orgoglioso e voglio ringraziare il Ministro Antonio Tajani per avermi conferito questo ruolo. È una responsabilità unica e mi impegnerò al massimo per esserne all’altezza. Mi sento molto fortunato perché in Aprilia ho trovato una squadra fantastica, che mi vuole bene e che lavora duramente, sia in pista sia a Noale, e questo per me è davvero molto importante. Vincere al Mugello, su una moto italiana in un team ufficiale, e portare la bandiera tricolore sul podio è stata un’emozione incredibile e ancora adesso a ripensarci mi vengono i brividi. In questo momento devo concentrarmi sul recupero; l’operazione è andata bene e a Silverstone ci sarò", ha detto "Bez".

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