MOTOGP AUSTRIA

Acosta detta legge nelle prequalifiche di Spielberg, pista in salita per Bezzecchi

Sulla pista di casa della KTM, lo spagnolo chiude imbattuto la giornata d'apertura del weekend

di Stefano Gatti
18 Set 2026 - 17:36
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Pedro Acosta svetta nella prequalifica di Spielberg con il tempo di un minuto, 28 secondi e 371 millesimi. Lo spagnolo della KTM precede il connazionale Fermin Aldeguer (Ducati Gresini) di 127 millesimi e il rientrante giapponese Ai Ogura (Aprilia Trackhouse) a 187 millesimi. Completano la top five Marc Marquez (+0.204) e Jorge Martin (+0.222), vale a dire i due leader ex-aequo della classifica generale piloti. Direttamente nel Q2 delle qualifiche del sabato in quest'ordine anche Fabio Di Giannantonio con la Ducati VR46, Brad Binder con la seconda KTM ufficiale, Alex Marquez (Ducati Gresini) che aveva provocato la sospensione delle prove con la bandiera rossa con una brutta caduta nella salita dopo curva uno, Marco Bezzecchi con l'altra Aprilia del team interno (nono a 430 millesimi dalla vetta) e per finire il francese Fabio Quartararo con l'unica Yamaha ufficiale tra i primi dieci appunto.

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 Francesco Bagnaia replica suo malgrado la diciottesima posizione (+0.885) del primo turno di prove libere e dovrà quindi ancora una volta fare gli straordinari nel Q1. Alle sue spalle Raul Fernandez, inaspettatamente in difficoltà a Spielberg con la Aprilia Trackhouse che il suo compagno di squadra Ogura ha portato sulla prima fila virtuale. Quattordicesimo e quindicesimo tempo per Enea Bastianini e per Pol Espargaró in sella alle KTM clienti (Tech3).

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