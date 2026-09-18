MotoGp Austria: Acosta davanti nelle pre qualifiche, Bezzecchi nono

Pedro Acosta su Ktm si conferma il più veloce anche nelle pre qualifiche del Gran Premio di Austria della MotoGp, sul circuito di Spielberg. Lo spagnolo ha fermato il cronometro sull'1'28"381, davanti alla Ducati del connazionale Fermin Aldeguer a +0.127 e all'Aprilia Trackhouse del giapponese Ai Ogura a +0.187. Quarto tempo per lo spagnolo Marc Marquez su Ducati a +0.204, seguito dal connazionale Jorge Martin su Aprilia a +0.222. Solo nono tempo per Marco Bezzecchi sull'altra Aprilia a +0.430. Costretto al Q1 Pecco Bagnaia sull'altra Ducati, autore soltanto del 18° tempo a +0.885. Domani sono in programma le qualifiche e la gara sprint.