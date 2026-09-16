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MotoGp: Tech3 sceglie Senna Agius, debutterà nel 2027

Il pilota australiano darà inizio insieme al team alla nuova era tecnica della classe regina

16 Set 2026 - 11:21
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Tech3 ha annunciato l'ingaggio di Senna Agius a partire dalla prossima stagione: si completa così la griglia del 2027, che vedrà la MotoGP entrare in una nuova era tecnica. In pista ci saranno 22 piloti. Secondo nel campionato europeo Moto2 del 2022 e vincitore della serie nella stagione successiva, l'australiano è arrivato alla classe di mezzo del Mondiale nel 2024, salendo sul podio. Si è poi ulteriormente migliorato, raccogliendo diverse vittorie. Nel 2027 farà coppia con Luca Marini: a un pilota d'esperienza verrà così affiancato un rookie. Con questa combinazione e insieme a KTM, Tech3 affronterà un nuovo capitolo nella storia della MotoGP, rappresentato dai nuovi regolamenti tecnici. "Si avvera un sogno che coltivavo da una vita, cioé arrivare in MotoGP. Sono serviti anni di duro lavoro - afferma Senna Agius - Sono molto grato a Guenther e a tutto il team Tech3 per aver creduto in me e avermi dato questa opportunità. Non vedo l'ora di ripagare la loro fiducia. So che mi aspetta una grande sfida, ma sono pronto a imparare, lavorare sodo e diventare la migliore versione di me stesso. Un enorme grazie alla mia famiglia, ai miei amici e a chi mi ha supportato durante il questo percorso, fatto di sacrifici. Vorrei anche ringraziare ogni team, ingegnere e meccanico con cui ho lavorato nel corso degli anni: ognuno di loro ha contribuito a farmi raggiungere questo traguardo. Non vedo l'ora di iniziare e di rendere tutti orgogliosi". "Crediamo che Senna abbia le qualità per fare il grande passo in MotoGP - spiega Guenther Steiner, CEO di Tech3 - Ha dimostrato velocità e maturità impressionanti in Moto2, ma ciò che ci ha davvero colpiti sono stati la sua determinazione e il suo atteggiamento. Stiamo costruendo un team per una nuova era della MotoGP. Volevamo un pilota d'esperienza e un giovane talento. Senna rappresenta una parte entusiasmante di questo futuro. Avrà molto da imparare, certo, ma siamo pronti a supportarlo. Siamo molto lieti di dargli il benvenuto in Tech3 e non vediamo l'ora di vederlo crescere con noi"

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