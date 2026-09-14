Bezzecchi "chiede aiuto" a Malesani: "Mollo? Ma che mollo!"

Il weekend di Misano si è chiuso nel peggiore dei modi per Marco Bezzecchi, caduto nel corso del primo giro mentre si trovava al comando della gara. Un errore pesante soprattutto per la classifica della MotoGP, che adesso lo vede a -33 punti dalla coppia di leader composta da Marc Marquez e Jorge Martin. Il giorno dopo la debacle casalinga, però, il pilota dell'Aprilia ha lanciato un chiaro messaggio a rivali e tifosi.