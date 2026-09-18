Morto Sergei Chepikov, addio alla leggenda del biathlon russo

Si è spento a 59 anni Sergei Chepikov, due volte campione olimpico e pioniere del biathlon. Il cordoglio del mondo degli sport invernali.

18 Set 2026 - 16:29
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Sergei Chepikov  © Getty Images

Sergei Chepikov  © Getty Images

Il biathlon mondiale piange la scomparsa di Sergei Chepikov, due volte campione olimpico e leggenda dello sport russo, spentosi a Mosca a 59 anni dopo una lunga battaglia contro un tumore. L'ex atleta si è arreso in un ospedale della capitale dopo il definitivo aggravamento delle sue condizioni di salute, tenute fino all'ultimo sotto il massimo riserbo.

Capace di conquistare la Coppa del Mondo generale nel 1988-1989 (primo successo assoluto per la scuola sovietica) e di ripetersi nel 1990-1991, Chepikov ha segnato un'epoca partecipando a ben sei edizioni dei Giochi Olimpici invernali in un arco di 18 anni, dall'oro in staffetta a Calgary 1988 fino all'argento a Torino 2006, passando per lo storico trionfo nella sprint a Lillehammer 1994, prima medaglia d'oro nel biathlon maschile per la Federazione Russa.

Dopo un'esperienza nello sci di fondo puro a Nagano 1998 e una carriera complessiva impreziosita da 28 medaglie tra Olimpiadi e Mondiali, il biatleta di Khabarovsk aveva proseguito il proprio impegno nel mondo dello sport e della politica da deputato della Duma di Stato.

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