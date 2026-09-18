Sarri, che frecciata alla Juventus: "Non ho grandi ricordi di quel periodo, nessun rimpianto"

Di certo, l'Atalanta può vantare un organico adeguato per il doppio impegno. La Conference è uno degli obiettivi per gli orobici, mister nerazzurro ha prospettato così: "È chiaro che le competizioni europee qualcosa in campionato lo fanno pagare, in termini di energie e di turnover necessario, ma questo fa parte del gioco e non è una novità per nessuno. È un torneo di livello e vogliamo affrontarla con la giusta serietà e ambizione".