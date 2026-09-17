MOTOGP

Marquez: "Siamo un passo avanti ma..." Martin: "Faccio gara su Marc"

Pedro Acosta deciso a fare bene nella gara di casa della KTM

di Stefano Gatti
17 Set 2026 - 16:44
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La Spagna monopolizza le conferenze ufficiali della vigIlia del Gran Premio d'Austria: con Jorge Martin e Marc Marquez che occupano ex-aequo la vetta della classifica piloti c'è il loro connazionale Pedro Acosta che chiude la top five. Il Cannibale Marquez gioca con le parole e non scopre le sue carte, l'uomo Aprilia Martin rivale tranquillamente di voler fare corsa sul diretto rivale. Da parte sua Acosta, prossimo compagno di squadra di Marquez, punta a fare bene nella gara di casa della KTM.

MARC MARQUEZ

"Siamo in una situazione nuova ma al tempo stesso... normale. Per me essere al comando della classifica oppure pochi punti sotto cambia poco: l'approccio è lo stesso. In gara darò come sempre il cento per cento. Al momento siamo un passo avanti rispetto ai nostri avversari e puntiamo a fare ancora meglio. Spielberg è una pista sulla quale la Ducati è sempre andata molto bene. L'anno scorso mi ero divertito molto. Cerchiamo di iniziare bene il fine settimana e di costruire il nostro ritmo. Poi si tratterò di fare bene nella Sprint Race e nel Gran Premio.  Siamo ancora in tanti nello spazio di un centinaio di punti (sette, ndr), Bezzecchi e Acosta sono ancora in gioco, possono succedere ancora tante cose".

JORGE MARTIN

"La scorsa settimana ho avuto un problema ad un braccio ma penso di aver recuperato bene. Spero che non si ripresenti qui, per fortuna questa pista non è molto dura sotto questo punto di vista. Devo concentrarmi su me stesso e sulla mia moto per cercare di stare il più vicino possibile a Marc che è in gran forma. Domenica scorsa a Misano sono stato a lungo insieme a lui, anche se poi ho chiuso quinto. In ogni caso sono molto contento di trovarmi in questa posizione a questo punto della stagione, è pazzesco".

PEDRO ACOSTA

"Per vincere ho bisogno di qualche imprevisto in gara che ci possa aiutare. Ad ogni modo il mio umore è molto positivo. Le ultime gare sono andate moto bene, ce la possiamo giocare anche qui, poi vedremo come andranno le cose, fin dal primo turno di prove libere. Qui non portiamo grandi aggiornamenti ma sono molto positivo: l'anno scorso ho fatto podio nella Sprint e sono arrivato quarto nel Gran Premio". 

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