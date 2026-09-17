Marquez: "Siamo un passo avanti ma..." Martin: "Faccio gara su Marc"

"Siamo in una situazione nuova ma al tempo stesso... normale. Per me essere al comando della classifica oppure pochi punti sotto cambia poco: l'approccio è lo stesso. In gara darò come sempre il cento per cento. Al momento siamo un passo avanti rispetto ai nostri avversari e puntiamo a fare ancora meglio. Spielberg è una pista sulla quale la Ducati è sempre andata molto bene. L'anno scorso mi ero divertito molto. Cerchiamo di iniziare bene il fine settimana e di costruire il nostro ritmo. Poi si tratterò di fare bene nella Sprint Race e nel Gran Premio. Siamo ancora in tanti nello spazio di un centinaio di punti (sette, ndr), Bezzecchi e Acosta sono ancora in gioco, possono succedere ancora tante cose".