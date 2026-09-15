Bagnaia e quel fuorionda che fa arrabbiare la Ducati: "Non me lo permettono"

Il weekend di Misano si è chiuso nel peggiore dei modi per Francesco Bagnaia, ma non solo in pista ci sono stati problemi per l'ex campione del mondo. In queste ore, infatti, stanno facendo il giro del mondo le immagini che ritraggono il pilota Ducati e Fabio Di Giannnantonio in una conversazione fuorionda intercettata da Dazn Spagna. Nulla di eclatante, se non fosse che le parole pronunciata dal torinese aprono scenari di "complotto". “Ma se metti una configurazione normale come quella base, quella che ho io, secondo me, voglio dire…”, gli ha proposto "Diggia" per provare a risolvere i suoi problemi. E la risposta di Bagnaia non ha certo fatto piacere a Borgo Panigale: “Non me lo permetteranno”.