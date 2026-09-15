MOTOGP

Bagnaia e quel fuorionda che fa arrabbiare la Ducati: "Non me lo permettono"

"Pecco", intercettato con Di Giannantonio a Misano, risponde così in merito alla possibilità di tornare a una configurazione base della sua Desmosedici

15 Set 2026 - 16:08
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Il weekend di Misano si è chiuso nel peggiore dei modi per Francesco Bagnaia, ma non solo in pista ci sono stati problemi per l'ex campione del mondo. In queste ore, infatti, stanno facendo il giro del mondo le immagini che ritraggono il pilota Ducati e Fabio Di Giannnantonio in una conversazione fuorionda intercettata da Dazn Spagna. Nulla di eclatante, se non fosse che le parole pronunciata dal torinese aprono scenari di "complotto".  “Ma se metti una configurazione normale come quella base, quella che ho io, secondo me, voglio dire…”, gli ha proposto "Diggia" per provare a risolvere i suoi problemi. E la risposta di Bagnaia non ha certo fatto piacere a Borgo Panigale: “Non me lo permetteranno”.

Il riferimento è chiaro, anche se ancora avvolto da un certo mistero. Ci si chiede, infatti, chi non permetta a "Pecco" di tornare a una configurazione standard della sua Desmosedici, che potrebbe aiutarlo a tornare a guidare con maggiore sicurezza e ritrovare il feeling perduto dal 2025. 

Di sicuro queste parole non migliorano un rapporto incrinato da tempo e che terminerà a fine stagione, quando Pecco salirà sull'Aprilia al fianco di Marco Bezzecchi. Ma questi ultimi GP dell'anno adesso potrebbero diventare più difficili e pesanti da affrontare a causa di un clima ancora più teso nel box.

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