Roma, si complica Greenwood: il padre rilancia sull'ingaggio, ma da Trigoria arriva un no

Inutile dirlo, l'operazione è tutt'altro che semplice. L'investimento complessivo è vicino ai 100 milioni di euro tra cartellino, ingaggio e commissioni e i Friedkin non hanno ancora dato il via libera definitivo. Dal canto suo, Greenwood continua ad allenarsi con il Marsiglia ma aspetta dei segnali incoraggianti dalla Capitale, visto che tra le offerte ricevute l'Italia è ancora la meta più gradita.