Roma, per Greenwood scende in campo anche Gasp: "Ciao Mason, sei pronto a faticare?"

Questa dovrebbe essere la settimana giusta per la prima offerta ufficiale della Roma al Marsiglia: i francesi continuano a chiedere 50 milioni per la loro stella, i giallorossi vorrebbero limare il prezzo e pensano a una proposta da 40 milioni più bonus. Per questo l'intervento di Gasp potrebbe essere decisivo per indirizzare un affare complicato sia per le richieste economiche dei francesi che per la concorrenza (l'Atletico e, più distaccato il Fenerbahce, rimangono alla finestra). In questo senso ci sarebbero stati già diversi contatti tra l'inglese e Gasperini. Secondo quanto riportato da il Messaggero, la conversazione tra i due sarebbe stata più o meno: "Sei pronto a correre?", l'avviso che sa di minaccia di Gasperini. "Sì, sono pronto, vengo anche a fare tanti gol", la risposta dell'ex United. Una replica che fa capire la voglia di Roma (e di Gasp) dell'esterno inglese: l'ultimo ostacolo prima di celebrare questo matrimonio è l'accordo economico con il Marsiglia.