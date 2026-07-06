MANOVRE GIALLOROSSE

Roma, per Greenwood scende in campo anche Gasp: "Ciao Mason, sei pronto a faticare?"

Il tecnico in contatto con Mason per spigargli come intende utilizzarlo, un po' come fatto con l'olandese. Poi l'avviso che sa di minaccia: "Sei pronto a correre?"

06 Lug 2026 - 11:13
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"Pronto Greenwood, parla Gasperini". Un top coach per un top player. La Roma per spuntarla nella corsa a Mason Grenwood ha calato il suo asso: Gian Piero Gasperini. Il tecnico di Grugliasco dopo i miracoli di Bergamo e l'ultima impresa a tinte giallorosse (la qualificazione alla Champions che mancava da otto anni) si è guadagnato lo status di allenatore d'elite. Uno di quelli che può incidere nella scelta dei giocatori. È successo a gennaio con Donny Malen, potrebbe accadere ora con l'esterno inglese. Gasp aveva convinto l'olandese a scegliere la Capitale con la prospettiva di giocare al centro dell'attacco giallorosso: promessa mantenuta e ripagata dall'ex Aston Villa con 14 gol in mezza stagione. Ora vorrebbe replicare lo stesso modello con Greenwood.

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