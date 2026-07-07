Gasperini tra rinnovi e mercato: "Per Dybala è una questione di giorni. D'Amico? Ci sentiamo molto"

Infine, l'allenatore giallorosso ha fatto un punto anche sulla stagione conclusa: "Momenti di difficoltà? In un campionato così ce ne possono essere, ma siamo partiti bene e abbiamo fatto un grande girone d'andata. C'è stato un periodo non semplice tra febbraio e marzo, ma appena abbiamo recuperato tutti gli effettivi abbiamo fatto un finale di campionato straordinario, che ci ha consentito di tornare in Champions".