Gasperini tra rinnovi e mercato: "Per Dybala è una questione di giorni. D'Amico? Ci sentiamo molto"

A Roma è partito il conto alla rovescia per l'inizio della nuova stagione, che vedrà i giallorossi impegnati in Champions League dopo un'assenza di sette anni. In attesa del ritiro di lunedì, Gian Piero Gasperini ha ritrovato una sua vecchia conoscenza ai tempi dell'Atalanta e insieme a Tony D'Amico è pronto a costruire una rosa all'altezza delle aspettative.
"Ci sentiamo molto, anche con la proprietà c'è un rapporto continuo - ha dichiarato Gasperini ai microfoni di Sky Sport -, ora che ci si avvicina all'inizio della stagione, al mercato... I Mondiali hanno spostato l'attenzione da tutto, per i giocatori e gli agenti stessi. Dalla prossima settimana penso si entrerà nel vivo".
Il tecnico giallorosso sa già che potrà contare su dei punti fermi, visto che per i rinnovi di Dybala, Pellegrini e Celik mancano ormai solo gli annunci: "Lo farà giustamente la società, sicuramente siamo contenti. Anche i calciatori lo sono, è una questione di giorni".
Fronte mercato, Gasp non ha voluto sbilanciarsi troppo: "La Roma ha dimostrato di avere una buona base, un gruppo molto solido e competitivo. L'obiettivo è migliorare la squadra il più possibile e cercheremo di lavorare su tutti i fronti per poter dare ancora soddisfazione ai nostri tifosi".
Infine, l'allenatore giallorosso ha fatto un punto anche sulla stagione conclusa: "Momenti di difficoltà? In un campionato così ce ne possono essere, ma siamo partiti bene e abbiamo fatto un grande girone d'andata. C'è stato un periodo non semplice tra febbraio e marzo, ma appena abbiamo recuperato tutti gli effettivi abbiamo fatto un finale di campionato straordinario, che ci ha consentito di tornare in Champions".