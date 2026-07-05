Il Marsiglia fissa il prezzo per Greenwood: la percentuale allo United blocca Roma e Atletico

Il calcolo è semplice: se il Marsiglia dovesse vendere l'ala inglese a 60 milioni, ben 24 finirebbero direttamente nelle casse del Manchester United, lasciandone "solo" 36 all'OM. Ecco perché il club francese non può e non vuole fare sconti a nessuno. La situazione ha logicamente rallentato le pretendenti, che da settimane muovono i propri fili nell'ombra. Atletico Madrid e Roma hanno avviato frequenti e continui contatti con l'entourage del giocatore, incassando il gradimento di massima del classe 2001. Tuttavia, a oggi, nessuno dei due club ha trovato l'accordo economico con il Marsiglia.