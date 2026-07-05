MANOVRE GIALLOROSSE

Il Marsiglia fissa il prezzo per Greenwood: la percentuale allo United blocca Roma e Atletico

Servono 60 milioni di euro. Dietro al muro dei francesi c'è una pesantissima clausola sulla rivendita a favore dei Red Devils

05 Lug 2026 - 12:57
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© Getty Images | Mason Greenwood
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Il futuro di Mason Greenwood si tinge di giallo, ma soprattutto di cifre da capogiro. L'esterno inglese, rigenerato dalla cura Marsiglia, è l'uomo più desiderato di questa sessione estiva di calciomercato. Ma chi pensava di poter strappare un prezzo di favore al club del presidente Stephane Richard dovrà fare i conti con una realtà ben diversa.

Il Marsiglia ha alzato un vero e proprio muro: la valutazione del cartellino è di ben 60 milioni di euro. Una cifra monstre, che l'OM non ha alcuna intenzione di abbassare. Il motivo? Un retroscena di mercato che lega ancora il club francese al Manchester United. Dietro all'intransigenza dei francesi non c'è solo la volontà di fare cassa, ma un accordo blindato siglato a suo tempo con i Red Devils. Al momento della cessione di Greenwood al Marsiglia, lo United ha preteso e ottenuto una clausola sulla futura rivendita pari al 40%.

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Il calcolo è semplice: se il Marsiglia dovesse vendere l'ala inglese a 60 milioni, ben 24 finirebbero direttamente nelle casse del Manchester United, lasciandone "solo" 36 all'OM. Ecco perché il club francese non può e non vuole fare sconti a nessuno. La situazione ha logicamente rallentato le pretendenti, che da settimane muovono i propri fili nell'ombra. Atletico Madrid e Roma hanno avviato frequenti e continui contatti con l'entourage del giocatore, incassando il gradimento di massima del classe 2001. Tuttavia, a oggi, nessuno dei due club ha trovato l'accordo economico con il Marsiglia.

Allo stato attuale delle cose, i Colchoneros del Cholo Simeone sono più avanti rispetto ai giallorossi, forti di una disponibilità economica superiore. La Roma resta alla finestra, conscia che a queste cifre l'affare diventa un Everest da scalare. Il domino Greenwood è appena iniziato, ma per fare scacco matto servirà un assegno pesantissimo.

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