Dybala-Roma, countdown per l'annuncio. Ma Pellegrini e Mancini? Tutto tace, cresce la tensione

Per Gianluca Mancini resta invece ancora un anno di contratto in essere. Tanti stop&go sino ad ora, professioni di ottimismo seguite da fasi di stallo che, giunti ormai a luglio, incominciano a creare qualche malumore nel difensore azzurro, fra l'altro attenzionato dall'Inter che sta seguendo l'evoluzione della situazione pronta, nel caso, a inserirsi. Due settimane fa lo stesso Mancini si era sbilanciato a proposito del prolungamento di contratto: "Le trattative sono in corso, sto aspettando delle risposte. Da allora, tuttavia, non ci sono stati sviluppi: tutto è rimasto fermo. Come scrive il Corsport "il timore di molti è che la trattativa si sia in qualche modo raffreddata per una serie di ragioni". La Roma, ha sicuramente avuto altre priorità, ma il fattore tempo può irrigidire pericolosamente le parti.