MANOVRE GIALLOROSSE

Roma, perso Raspadori è tutto fatto per Vaz. Ora si prova per Malen ma c'è l'Atletico

Gasperini avrà a disposizione la punta del Marsiglia e ci prova per l'esterno olandese dell'Aston Villa

13 Gen 2026 - 12:50

Raspadori ha scelto l'Atalanta e la Roma si consola con Robinio Vaz. Massara, dopo aver fatto passi avanti nella giornata di ieri, in mattinata ha definito anche gli ultimi dettagli dell'operazione con l'Olympique Marsiglia per il trasferimento della punta francese classe 2007. Il blitz a Parigi del direttore sportivo della Roma ha chiuso la trattativa, dopo un colloquio con la famiglia e l'entourage del giocatore. Con il Marsiglia già c'era un accordo di massima per un'operazione da 25 milioni di euro tra parte fissa e bonus. Si sono sistemati poi gli ultimi dettagli burocratici sul contratto del giocatore che prevede l'obbligo garantito. 

Gasp, poi, oltre alla punta centrale, vuole anche un esterno offensivo. Sembrava esserci stata una brusca accelerata nella trattativa con l'Aston Villa per l'olandese Malen, così come la Roma sembrava vicina alla chiusura, con le parti d'accordo sul prestito oneroso a 1,5 milioni di euro con diritto di riscatto fissato intorno ai 20 milioni. Ora però, perso Raspadori, l'Atletico Madrid si è mosso seriamente per l'olandese e la concorrenza aumenta, nonostante il giocatore abbia espresso un giudizio favorevole al trasferimento in giallorosso. 

Roma, Gasperini: "Siamo sempre in emergenza. La presenza della prprietà è però un grande segnale"

roma
raspadori
robinio vaz

GASPERINI PRE TORINO parte 2 12/1 DICH

Gasperini: "Raspadori? Non ne so nulla, non saprei cosa aggiungere..."

Raspadori tiene la Roma sul filo e Massara si cautela con Malen. Fatta intanto per Robinio Vaz

Roma-Raspadori, via al countdown. Frenata per Zirkzee, contatti con il Marsiglia per il gioiellino Vaz

Il Tottenham nicchia ma la Roma insiste per Dragusin. Raspadori dentro o fuori

Roma, dopo Raspadori ecco l'accelerata per Dragusin. Poi caccia a Zirkzee

Roma-Raspadori, 24-48 ore per il sì: l'ingaggio aumentato convince Jack

