Roma, perso Raspadori è tutto fatto per Vaz. Ora si prova per Malen ma c'è l'Atletico

Raspadori ha scelto l'Atalanta e la Roma si consola con Robinio Vaz. Massara, dopo aver fatto passi avanti nella giornata di ieri, in mattinata ha definito anche gli ultimi dettagli dell'operazione con l'Olympique Marsiglia per il trasferimento della punta francese classe 2007. Il blitz a Parigi del direttore sportivo della Roma ha chiuso la trattativa, dopo un colloquio con la famiglia e l'entourage del giocatore. Con il Marsiglia già c'era un accordo di massima per un'operazione da 25 milioni di euro tra parte fissa e bonus. Si sono sistemati poi gli ultimi dettagli burocratici sul contratto del giocatore che prevede l'obbligo garantito.