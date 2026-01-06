Raspadori non rifiuta la Roma ma vuole certezze sul futuro: intanto vola in Arabia con l'Atletico

L'attaccante azzurro disposto a muoversi da Madrid solo con il riscatto sicuro a giugno
Non si è ancora risolta la trattativa tra la Roma e l'Atletico Madrid per Giacomo Raspadori. La fase di stallo, tenuto conto anche del fatto che i Colchoneros sono impegnati in questi giorni a Jeddah per la Supercoppa spagnola (la prima sfida per la squadra allenata da Simeone è contro il Real Madrid giovedì 8 gennaio), molto probabilmente è destinata a protrarsi sino a dopo il ritorno dall'Arabia Saudita. L'ex attaccante del Napoli risulta infatti regolarmente tra i convocati.
La Roma ha raggiunto, è vero, un accordo di massima con l'Atletico: prestito oneroso e obbligo di riscatto in caso di qualificazione alla prossima Champions, in una operazione che complessivamente si aggira attorno ai 25 milioni. Detto questo, c'è però da convincere Raspadori stesso. L'attaccante azzurro non ha alcuna preclusione verso i giallorossi - la Roma è anzi destinazione gradita - ma non è convinto della formula dell'accordo: in sintesi, vuole che l'obbligo di riscatto non sia condizionato dalla qualificazione in Champions ma scatti a condizioni più facilmente raggiungibili. Raspadori chiede insomma certezze sul proprio futuro, senza queste preferisce continuare a giocarsi le sue carte a Madrid.
L'ombra delle rivali e le alternative
Gasperini spinge per averlo subito, ma la concorrenza spaventa. La Lazio ha provato a inserirsi offrendo Guendouzi, mentre il Napoli starebbe studiando il ritorno per dare a Conte una risorsa in più per lo sprint finale. Se Raspadori dovesse rifiutare, Massara potrebbe allora virare su Giovane del Verona (valutato 20 milioni, possibile scambio con Baldanzi) o su Yuri Alberto del Corinthians.