Raspadori non rifiuta la Roma ma vuole certezze sul futuro: intanto vola in Arabia con l'Atletico

La Roma ha raggiunto, è vero, un accordo di massima con l'Atletico: prestito oneroso e obbligo di riscatto in caso di qualificazione alla prossima Champions, in una operazione che complessivamente si aggira attorno ai 25 milioni. Detto questo, c'è però da convincere Raspadori stesso. L'attaccante azzurro non ha alcuna preclusione verso i giallorossi - la Roma è anzi destinazione gradita - ma non è convinto della formula dell'accordo: in sintesi, vuole che l'obbligo di riscatto non sia condizionato dalla qualificazione in Champions ma scatti a condizioni più facilmente raggiungibili. Raspadori chiede insomma certezze sul proprio futuro, senza queste preferisce continuare a giocarsi le sue carte a Madrid.