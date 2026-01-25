ROMA

Roma: non solo Benfica e Monaco, anche il Como si è mosso per Dybala

Il futuro della Joya, in scadenza a giugno, è un rebus. Ma intanto Gasp se lo tiene stretto

di Antonella Pelosi
25 Gen 2026 - 12:26
© ipa

© ipa

Non c'è giorno che Gasperini non esalti le sue doti calcistiche e la sua centralità nel gioco della Roma. "A Dybala non rinuncio, nella Roma nessuno ha la sua qualità. Se non ha infortuni lui gioca sempre", le parole dell'allenatore giallorosso sulla Joya. Il cui futuro, però, resta un rebus. Il suo contratto con la Roma scade a giugno ma nulla è da escludere: neppure che resti con un ingaggio dimezzato (attualmente guadagna 8 milioni bonus compresi), come riporta il 'Corriere della Sera'. A un certo punto dall'Argentina sono arrivari rumors secondo cui l'entourage dell'attaccante era già al lavoro per rescindere con la Roma già a gennaio e andare a giocare nel Boca Juniors del suo amico ed ex compagno di squadra Leandro Paredes. E non ci hanno provato soltanto da oltreoceano a strapparlo a Gasp ma anche in Italia: sempre secondo il Corriere, anche il Como ha già fatto un sondaggio per Dybala per alzare ulteriormente il livello tecnico della rosa a disposizione di Fabregas. All'estero Monaco e Benfica avrebbero bussato alla porta del ds Ricky Massara. Ma la Roma punta sulla Joya per conquistare un posto in Champions e provare a vincere l'Europa League. A giugno si vedrà. "L’Italia sarà sempre per me qualcosa di speciale e non so quanto rimarrò ma mi lo godo fino l’ultimo", ha detto qualche giorno fa Dybala, che nella Capitale diventerà papà tra un mese. E chissà che questo evento non aiuti a scrivere un futuro a tinte ancora giallorosse.

La Roma punta sulle bandiere: Mancini e Cristante rinnovano fino al 2030

