roma
ROMA

Roma, vertice di mercato a Trigoria: la proprietà rassicura Gasperini

Il tecnico ha incontrato Ranieri e il vicepresidente giallorosso Ryan. Assente Massara, che sta lavorando per Raspadori

di Antonella Pelosi
07 Gen 2026 - 19:21
Ha fatto rumore il silenzio di Gian Piero Gasperini dopo la vittoria della Roma a Lecce. Il tecnico giallorosso ha preferito non presentarsi davanti ai microfoni per evitare domande sul mercato e sugli eventuali rinforzi da inserire in rosa. Gasp se li aspettava già nella trasferta in Puglia e invece ci sono ancora situazioni in divenire, su tutte quella di Giacomo Raspadori. Le tensioni e i confronti accesi con il ds Ricky Massara sono ormai all'ordine del giorno. A Gasp serviva una risposta direttamente dalla proprietà. E oggi a Trigoria è andato in scena un incontro tra il tecnico, il senior advisor Claudio Ranieri e il vicepresidente della Roma Ryan Friedkin, definito un "normale confronto, come ce ne sono tanti durante il mercato". Non erano presenti Dan Friedkin e Massara, quest'ultimo partito in mattinata per Milano proprio per provare a chiudere su Raspadori. Da Trigoria ribadiscono il clima disteso dell'incontro e la condivisione dei progetti tra proprietà e allenatore. La proprietà continuerà a investire anche in questa sessione di mercato per rafforzare la squadra e venire incontro alle richieste del tecnico ma rispettando sempre i paletti imposti dal settlement agreement.

La Roma punta sulle bandiere: Mancini e Cristante rinnovano fino al 2030

