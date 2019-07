Roma, offensiva finale per Higuain: alzata l'offerta

La Roma è sul punto di sferrare l'offensiva finale per Gonzalo Higuain. Fino a questo momento la telefonata di Fonseca e le pubbliche parole di stima da parte di Gianluca Petrachi non sono state sufficienti per convincere il Pipita ad abbracciare il progetto giallorosso. Lui vuole solo e soltanto la Juventus (lo ha dimostrato anche in campo nei primi test stagionali) ma i bianconeri, al contrario, lo ritengono un 'esubero' (a maggior ragione se riuscissero a spuntarla sull'Inter per Lukaku) e hanno già l'intesa con i capitolini sulla base di un prestito oneroso da 9 milioni e obbligo di riscatto a 27. Qualcosa potrebbe cambiare a breve perché questa settimana è previsto un incontro tra Nicolas, fratello-agente del centravanti, e lo stesso Petrachi (da Torino è arrivato il via libera a trattare).