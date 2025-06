Roma, un pupillo di Gasperini come primo colpo: Kessie può tornare in Italia

A causa dei paletti imposti dal settlement agreement con la Uefa, non sarà un mercato facile per la Roma che entro il 30 giugno deve vendere e solo dopo potrà cominciare a regalare i rinforzi a Gasperini. Il primo regalo potrebbe essere una vecchia conoscenza dell'ex allenatore dell'Atalanta: Franck Kessie dopo tre anni tra Barcellona e Al Ahli potrebbe tornare in Serie A e riabbracciare il tecnico che lo ha lanciato nel calcio che conta nella stagione 2016-2017. Lo scoglio principale per la buona riuscita dell'operazione è l'altissimo ingaggio da oltre 12 milioni di euro e in casa giallorossa si cerca di capire se ci sono le condizioni per portare a termine la trattativa.