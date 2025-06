Bove, arrivano buone notizie: cresce la possibilità di un ritorno in campo

Il prossimo 1 luglio, Bove farà rientro in giallorosso dopo la scadenza del prestito alla Fiorentina e si lavorerà per trovare la soluzione migliore in merito al proprio futuro. L'ipotesi principale resta quella che vede il centrocampista nuovamente in campo all'estero, non mancheranno sicuramente le offerte, ma non va esclusa la possibilità di vederlo ancora in Italia: tutto dipenderà da molte situazioni burocratiche che andranno risolte.