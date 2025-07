Ruggeri-Atletico Madrid, fissata la data per la conferenza di presentazione

Matteo Ruggeri è a un passo dal vestire la maglia dell'Atletico Madrid. Dopo l'accordo raggiunto dai club negli scorsi giorni, nella giornata di oggi dovrebbero essere limati gli ultimi dettagli contrattuali per far sì che il trasferimento possa andare direttamente in porto. Ruggeri, partito ieri sera in direzione Ibiza, firmerà un contratto da 2,3 milioni di euro a stagione per cinque anni, raddoppiando di fatto quanto percepito a Bergamo. La presentazione alla stampa sarà dopo le vacanze, il 21 luglio.