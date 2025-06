Roma, da Abraham ai giovani: così Massara rientra nel Fair Play Finanziariom

Cedere gli esuberi, liberarsi di ingaggi molto pesanti e trovare qualche plusvalenza. Massara è riuscito a fare tutto questo senza rinunciare ai big, che adesso potranno rimanere o essere venduti alle condizioni della Roma. È il caso per esempio di Angelino, che sembra pronto a partire ma i giallorossi adesso potranno alzare il prezzo senza doversi “accontentare” della prima offerta per rientrare nei parametri UEFA. Discorso simile per Evan N’Dicka, anche se a Trigoria non vorrebbero privarsi del difensore premiato nei giorni scorsi come calciatore ivoriano dell’anno. Massara è riuscito a trovare la soluzione alternativa cedendo due giocatori in esubero ma con contratti pesantissimi come Abraham e Paredes, rispettivamente a Besiktas e Boca Juniors. L’attaccante inglese va in Turchia a prendere il posto di Ciro Immobile, promesso sposo del Bologna, per circa 20 milioni di euro. La Roma così fa segnare un’importante plusvalenza a bilancio (circa 8 milioni) e immette soldi freschi nelle casse, così anche da poter dare il via al mercato in entrata. Paredes invece torna in patria nel suo Boca Juniors, che ha esercitato la clausola da 3,5 milioni di euro presente nel contratto dell’ex Paris Saint Germain.