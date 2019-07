Inter, è il giorno di Dzeko: Marotta incontra la Roma

Non c'è più tempo da perdere: Antonio Conte ha bisogno di un attaccante e la dirigenza dell'Inter deve battere un colpo. Romelo Lukaku resta il sogno, ma è sempre in stand-by per le richieste elevate del Manchester United. Così Edin Dzeko è la via più percorribile perché c'è già l'accordo da tempo con il giocatore e perché il costo del cartellino non è proibitivo. La trattativa con la Roma va avanti da mesi e oggi può essere il giorno decisivo per la fumata bianca. I giallorossi sono fermi sulla valutazione di 20 milioni di euro, mentre i nerazzurri si sono spinti fino a 12. La distanza è ampia, ma serve uno scatto da parte di Marotta per accontentare il suo allenatore. Inter, Antonello: "Tournée positiva"

L'occasione buona è il sorteggio di calendario di Serie A che riunisce a Milano le dirigenze di tutti i club. Così Marotta incontrerà, in separata sede, Baldissoni e Fienga per cercare un accordo e strappare il sì per il bosniaco la cui volontà è chiara, quella di vestire nerazzurro. Il colpo di scena clamoroso, come scrive La Gazzetta dello Sport, potrebbe essere l'inserimento di Mauro Icardi nella trattativa. I giallorossi, infatti, sono divisi tra lui e Gonzalo Higuain per sostituire Dzeko. Trattativa complicata perché Maurito è valutato almeno 60 milioni di euro e poi preferirebbe giocare la Champions con la Juve o con il Napoli. Sta a Marotta trovare la via giusta per regalare a Conte l'attaccante tanto desiderato.