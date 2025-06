Roma, Paredes torna al Boca. Angelino-N’Dicka, una poltrona per due

La partenza di Leandro Paredes non basta però per rientrare nei paletti del Settlement Agreement firmato con la UEFA per rispettare il Fair Play Finanziario. La Roma deve ottenere un’ulteriore plusvalenza superiore ai dieci milioni di euro e deve trovarla entro il 30 giugno. Posto il veto su Mile Svilar, con cui si continuerà a trattare per il rinnovo di contratto, i due candidati a lasciare la Roma entro il weekend sono Angelino ed Evan N’Dicka. Sull’esterno spagnolo rimane vivo l’interesse arabo dopo la trattativa non andata in porto con l’Al Hilal. Alla corte di Simone Inzaghi arriverà nei prossimi giorni Theo Hernandez, ma Angelino può andare in Arabia e più precisamente all’Al Nassr, squadra che da poco ha rinnovato il contratto con Cristiano Ronaldo. Per lo spagnolo la richiesta della Roma è vicina ai 25 milioni di euro, c’è da trattare ma i giallorossi potrebbero abbassare le pretese pur di concretizzare al cessione entro il weekend. Tanti sondaggi ci sono stati anche per Evan N’Dicka, centrale ivoriano arrivato due anni fa a parametro zero in quel di Trigoria. La Roma chiede oltre 30 milioni per l’ex Eintracht, che piace molto all’Olympique Marsiglia anche se la trattativa è complessa. Niente scambio con Ismael Koné, De Zerbi per arrivare al centrale giallorosso dovrà fare uno sforzo che il club francese al momento non può fare. Per N’Dicka c’è stato un sondaggio nelle ultime ore del Galatasaray, con la Roma che però spera di ottenere un’offerta dalla Premier League. L’agente dell’ivoriano sta sondando il terreno in Inghilterra, dovrà presentare l’offerta giusta entro il weekend per permettere ai giallorossi di rientrare definitivamente nei paletti del Settlement Agreement.