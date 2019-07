Fonseca chiama Higuain per convincerlo ad accettare la Roma

18/07/2019

Paulo Fonseca durante la conferenza stampa di presentazione alla Roma aveva fatto suo il motto già illustrato qualche giorno prima dal ds Petrachi: "Alla Roma solo giocatori convinti del progetto". E quale miglior modo che sentirli direttamente? Così il tecnico portoghese ha scritto a Gonzalo Higuain su WhatsApp, chiedendogli se si sarebbero potuti sentire al telefono. Il Pipita ha accettato e tra i due c'è stata una chiacchierata cordiale in cui Fonseca ha spiegato come in giallorosso l'attaccante tornerebbe quello di due stagioni fa, l'argentino ha ringraziato ma temporeggiato chiedendo tempo per pensarci su.