La Roma non molla la pista Higuain: i giallorossi pensano di dare al Pipita la fascia di capitano

15/07/2019

La Roma, impegnata in diverse trattative per rinforzare il reparto arretrato e in quella col Tottenham per Zaniolo, non perde di vista Gonzalo Higuain. Il centravanti argentino è il sogno (concreto) di questa estate e a Trigoria sperano di convincere il Pipita a diventare nella Capitale il nuovo Batistuta per usare le parole del ds Petrachi. Al momento il 31enne si sta allenando con la Juventus: è legato ai bianconeri fino al 2021 con un ingaggio da 6,5 milioni ma per lui a Torino non c'è più spazio sebbene sulla panchina dei Campioni d'Italia sia approdato Maurizio Sarri.